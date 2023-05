Todos pudemos ver na televisão — no passado sábado, 6 de Maio — a cerimónia de coroação do Rei Carlos III e da Rainha Camilla. Centenas de milhares de pessoas encheram em Londres as ruas e passeios vizinhos ao percurso real entre Buckingham Palace e Westminster Abbey. Mais de 20 milhões de britânicos – cerca de um terço da população — terão acompanhado as cerimónias pela televisão. Durante o fim de semana, mais de 67 mil festejos populares tiveram lugar por todo o Reino Unido.

O evento mereceu atenção internacional. Curiosamente, entre nós, não mereceu particular atenção aos nossos analistas e comentadores. Esta escassez, digamos assim, é particularmente curiosa, uma vez que Portugal celebra este ano o 650º aniversário da Aliança Luso-Britânica, a mais antiga aliança do mundo, ainda em vigor – que será aliás assinalado pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e pelo Rei Carlos III numa cerimónia no St. James Palace, em Londres, no próximo dia 15 de Junho.

Como devemos interpretar esta escassez de interesse dos analistas lusitanos pela cerimónia tão marcante entre os nossos aliados britânicos? Uma hipótese plausível é que a cerimónia tenha sido basicamente interpretada como um festejo estritamente monárquico (por isso, alegadamente obsoleto) – o qual, por essa razão, deveria merecer sobretudo a atenção dos monárquicos lusitanos, mas não certamente dos defensores da moderna República democrática de Portugal.

