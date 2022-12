“A nossa missão no Banco Central Europeu é assegurar a estabilidade dos preços. Temos de o fazer com total independência e prestar contar perante o Parlamento Europeu. Não prestamos contas perante o Conselho Europeu, não prestamos contas a nenhum Governo em particular, seja um primeiro-ministro bastante respeitado e respeitável, como é o sr. [António] Costa, ou qualquer líder do Governo. A nossa prestação de contas é perante o povo europeu, por meio do Parlamento Europeu.”

Christine Lagarde, presidente do BCE, 28 de novembro de 2022

1 O equilíbrio entre os diferentes poderes constitucionais é um dos pontos cruciais do que se entende por democracia. Não é suposto que o Poder Executivo comande o Poder Judicial ou impeça o escrutínio político do Parlamento, do qual a sua legitimidade política depende e que é a sede por natureza do Poder Legislativo.

Numa democracia saudável, existe um equilíbrio entre esses três poderes — que, refira-se, se escrutinam mutuamente, ganhando assim uma interdependência.

