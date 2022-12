Já ia bem adiantada a terceira audição (de três) a Carlos Costa na comissão parlamentar de inquérito do Banif, em 2016. Foi nas últimas perguntas ao então governador do Banco de Portugal que um deputado do PSD, Luís Marques Guedes, revelou uma carta – nunca antes tornada pública – que António Costa tinha enviado em 2015 aos presidentes do BCE e da Comissão Europeia, poucas horas depois do famigerado rodapé da TVI que gerou uma corrida aos depósitos no Banif. O deputado cita algumas passagens da carta mas falha o ponto que era, de longe, o mais melindroso: o primeiro-ministro referia-se ao Banif como estando, “infelizmente“, em “pré-resolução” – numa altura em que o banco ainda estava à venda.

A carta foi noticiada por alguns jornais mas, na altura, pouco destaque foi dado àquilo que seria um deputado do PS a sublinhar, momentos depois. Ironicamente, acabou por ser o socialista Eurico Brilhante Dias (o relator da comissão) a acrescentar que António Costa tinha escrito nessa carta que o Banif estava em “pré-resolução”. Não cabendo a qualquer Governo determinar se um banco caminha ou não para a resolução – essa é uma competência da autoridade de resolução, no caso, o Banco de Portugal – a carta aparece descrita no livro “O Governador”, de Luís Rosa, como algo que contribuiu decisivamente para dinamitar o processo de venda que ainda estava em curso, prenunciando a resolução e a venda ao Santander (patrocinada pelos contribuintes).

Jorge Tomé, último presidente do Banif, aparece no livro a dizer que essa missiva enviada por Costa a 14 de dezembro veio mudar tudo, possivelmente matando o processo de venda que ainda tinha uma semana pela frente e amargando a atitude das autoridades europeias em relação ao Banif e a toda a banca portuguesa. Jorge Tomé admite, também, que a carta pode ter estado na origem da notícia da TVI no domingo à noite (13 de dezembro) – o que não se conseguiu provar. Porém, apesar de poder ter sido decisiva, a carta acabou por ser pouco debatida na comissão de inquérito e, no relatório final, aparece enquadrada numa interpretação errada de uma outra carta, enviada no dia anterior, pelo Banco de Portugal.

O tratamento feito a essa carta terá sido uma das razões pelas quais o PSD votou contra o relatório final, que acabou aprovado pela “geringonça” (PS, PCP e BE) – o CDS-PP absteve-se. E é, também, um dos pontos que ficaram pouco esclarecidos na comissão de inquérito que decorreu ao longo de 2016 – e que poderiam ser escrutinados numa nova iniciativa parlamentar que está a ser pedida pelo Chega mas que o PSD, pelo menos para já, não acompanha.

