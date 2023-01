1 Vai ter lugar no final desta semana (27-28 de Janeiro), na Madeira, uma iniciativa designada por Conferência do Atlântico. No presente panorama político nacional, não muito fértil em debates políticos de fundo, talvez me seja permitido dizer aqui algumas palavras sobre uma iniciativa que o tribalismo das redes sociais poderá considerar incompreensível (ou, talvez, elitista).

Trata-se de uma iniciativa que vai celebrar várias efemérides surpreendentemente convergentes.

2 Em primeiro lugar, certamente, celebrará a visita de Winston Churchill à Madeira, em Janeiro de 1950 — quando ficou hospedado com sua mulher, Clementine, no Reid’s Hotel, onde ainda hoje perdura a “Churchill suite”. Foi durante essa visita que Churchill foi ao município de Câmara de Lobos, para pintar imagens da Baía onde agora se encontra o Churchill’s Bay Hotel, e onde a Conferência do Atlântico terá lugar.

O anfitrião da Conferência — Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira — publicou em 2018 um livro notável sobre essa visita de Churchill (Churchill na/in Madeira, Edição bilingue, Aletheia Editores, 2018). Recordou ele que Churchill era então apenas o líder da Leal Oposição Conservadora ao Governo Trabalhista de Clement Attlee, que tinha sido seu vice primeiro-ministro no Governo de coligação nacional — que Churchill liderara durante a II Guerra, entre 1940 e 1945.

