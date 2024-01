Aposto que sabe que o uso de protetor solar na praia ajuda a prevenir um eventual cancro da pele, tal como deixar hábitos tabágicos ajuda a prevenir um eventual cancro do pulmão, mas e então, o que podemos fazer para evitá-lo no cérebro?

Primeiro vamos desmitificar o que é isto de neoplasia, também conhecida por cancro. Trata-se de um crescimento anormal de células, esta manifesta-se quando existe uma lesão do material genético (ADN da célula), levando ao aparecimento de mutações em determinadas áreas do corpo. Como tal, a adoção de um estilo de vida saudável desempenha um papel crucial na promoção da saúde neurológica e psicológica. Este envolve diversos hábitos de saúde e práticas fáceis de adotar ao seu quotidiano, que ajudarão a prevenir problemas psiconeurológicos, bem como melhorar a sua qualidade de vida em geral.

E que hábitos são esses? Podemos começar com uma dieta equilibrada e exercício físico de forma regular. Diga não ao sedentarismo. A atividade física regular está associada a melhorias nas funções cognitivas, na redução do risco demencial e problemas neurológicos, além de ajudar a aliviar o stress e a ansiedade; um bom ciclo do sono (ritmos circadianos) é deveras essencial para o nosso bem-estar psiconeurologico; gestão do stress, ao reduzir o seu stress contribui para o melhor funcionamento do cérebro e, por sua vez, de outros órgãos. Como se sabe o excesso de stress pode causar ulcerações gastrointestinais, hipertensão arterial, asma, problemas de fertilidade, psoríase, eczema, e o grande foco, o sistema imunológico, fazendo com que o organismo esteja mais frágil e suscetível para o desenvolvimento de doenças como neoplasias; é de evitar o consumo de substâncias e álcool.

Mas queria destacar principalmente dois hábitos, sendo o primeiro beber água, algo que todos deveríamos fazer com mais regularidade – quantos de nós apenas bebem um copo à refeição? Pois isso está errado, devemos beber em média 2L de água por dia, isto ajuda em muito a oxigenação do cérebro (produzindo mais hemoglobina, que é a proteína responsável pelo aporte de oxigénio a partir dos pulmões até ao resto do corpo). Uma estratégia por exemplo é controlar a cor da sua urina, quanto mais amarela mais desidratada está, quanto mais transparente mais hidratado está e lembre-se que estar-se hidrato é meio caminho andado para uma boa saúde neuronal. O outro hábito seria estimular o seu cérebro, largue o seu telemóvel, tablet, etc. e jogue dominó, faça um puzzle, resolva charadas, leia um livro, etc., tudo isto contribui para que exista uma melhor atividade cerebral, para que novas redes neuronais sejam estabelecidas e acima de tudo evitar eventuais doenças cerebrais.

No estudo feito por Rocha, Gomes, Lopes & Mendes foi concluído que este tema não é conhecido pela população portuguesa em geral, como tal a promoção de literacia de saúde é uma prioridade, para que a informação relatada anteriormente chegue a um maior número de pessoas.

Convido-o/a a adotar alguns destes hábitos de saúde e ver por si próprio o quão benéfico eles podem ser no seu quotidiano.

