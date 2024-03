Vídeo. Miguel Guilherme em "40 Minutos": "Com 13 anos já tinha um pulsar revolucionário"

Com 13 anos foi detido e participou duas vezes no 25 de abril, uma dentro e outra fora do ecrã. Conheça Miguel Guilherme em 40 Minutos, o pacífico florista de catos que tem uma carga de agressividade.