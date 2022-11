O adeus de Jerónimo. Dos "ventos duros" às críticas a um PS "inclinado à direita"

Num discurso de 45 minutos, Jerónimo de Sousa diz adeus à liderança do PCP, com críticas à maioria absoluta do PS, referências à guerra na Ucrânia e a garantia de um PCP à imagem do que sempre foi.