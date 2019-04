“Uma hora de terror.” Boeing que levava equipa de basquetebol aterrou de emergência em Madrid

Um avião Boeing 737 da Klasjet, uma companhia lituana especializada em voos charter, fez uma aterragem de emergência na última sexta-feira em Madrid, segundo noticia o El País. “Uma hora de terror e pânico” foi como um dos ocupantes do voo, citado pelo diário espanhol, descreveu o momento. A bordo do voo seguia a equipa de basquetebol Zalgiris Kaunas, que tinha acabado de vencer o Real Madrid para a Liga Europeia e seguia para o próximo jogo, em Istambul. Os problemas começaram na descolagem, quando o avião parou a subida a cinco mil pés (1500 metros) de altitude devido a falhas no sistema de navegação.

Segundo especialistas ouvidos pelo El País, os pilotos deixaram de ter acesso à informação sobre a velocidade a que seguiam e o avião foi declarado como estando em estado de emergência. Seguiu-se quase uma hora de pânico. Os pilotos estavam apenas a ser guiados pelos controladores aéreos — que desviaram o tráfego daquela zona — e tentaram aterrar duas vezes logo ali, no Aeroporto de Barajas.

A companhia garantiu que os passageiros nunca estiveram em perigo, mas os relatos de alguns passageiros parecem demonstrar o contrário. As mulheres de dois dos jogadores da equipa relataram uma hora de terror e pânico. O treinador da equipa também disse à imprensa lituana que a equipa estava feliz por estar viva e que, visto à distância, a situação “parece engraçada, mas não teve piada nenhuma na altura”.

