Duas raparigas de 16 anos estão a ser investigadas pela Polícia Nacional espanhola por suspeitas de terem causado um incêndio numa residência de acolhimento em Madrid.

As autoridades foram alertadas na noite deste sábado para um incêndio na Residência Maternal Norte, que presta apoio a mães adolescentes e a mulheres em situação de vulnerabilidade. De acordo com o jornal El Mundo, o alerta foi dado às 23h20 locais, menos uma hora em Lisboa.

Estariam 50 pessoas no interior do edifício, incluindo várias crianças. Quando os bombeiros chegaram, todos os habitantes e funcionários estavam já fora do edifício. Não há registo de feridos, mas várias partes do centro de acolhimento, composto por dois pisos, terão ficado totalmente carbonizadas, nota o ABC.

Ambas as jovens estavam alojadas na residência de apoio com os respetivos filhos. Têm nacionalidade espanhola, mas uma delas nasceu em Marrocos. Já tinham causado um incêndio na residência de acolhimento em Hortaleza, em Madrid, de onde foram expulsas.

Os bombeiros confirmaram que o fogo foi intencional, já que descobriram vários focos de incêndio espalhados pelas instalações. As chamas deflagraram num dos quartos, onde foram encontrados círculos queimados nos colchões, suspeitando-se de que terão servido como origem das chamas. Os bombeiros encontraram também várias portas fechadas dentro das instalações.

A imprensa espanhola relata que as funcionárias da residência estavam com oito adolescentes a ver televisão numa das salas, incluindo as duas suspeitas. As raparigas levantaram-se, justificando que tinham de falar a sós, e pouco depois terão começado as chamas.

A polícia ficou no local durante a noite por se tratar “de um ato deliberado, haver danos relevantes causados e a situação de elevado risco para a vida e a integridade física de tantas pessoas”, cita o El Mundo.

A Residência Maternal Norte faz parte da Comunidade de Madrid e tem 94 vagas para acolher mães menores de idade e mulheres adultas em risco de exclusão social.