Sem contas públicas certas, “lá se iria o nosso salário”, diz Mário Nogueira

Os professores não podem ser acusados de quererem recuperar tempo de serviço colocando em risco as contas públicas, porque “se as contas públicas ficassem insustentáveis lá se iria o nosso salário”. A declaração é de Mário Nogueira, sindicalista, líder da Fenprof, que numa entrevista ao Jornal Económico diz estranhar o silêncio de Marcelo Rebelo de Sousa e defende que o ministro da Educação “não manda nada” no Governo — esta foi, sempre, uma negociação com as Finanças, diz. Mário Nogueira diz que os professores estão a ser apanhados na campanha eleitoral e, não desaconselhando o voto em ninguém, afirma que “a geringonça não funcionou para os professores”.

Numa sexta-feira decisiva para o processo negocial em torno do tempo de serviço dos professores, com a votação do diploma no parlamento, Mário Nogueira diz que “neste momento há uma afirmação das posições políticas dos partidos e esperamos que até sexta-feira [hoje] ainda se pense naquilo que é essencial para os professores: manter em aberto a negociação, e que ninguém veja isso como uma cedência, mas como uma posição que pode dar uma resposta aos professores e que seja algo que é justo”.

Mário Nogueira lamenta, contudo, que, na sua opinião, este seja um conflito em que valores mais altos se tenham levantado: “Sentimos que, à exceção do PS, havia uma tentativa de ganhar os professores, e depois, quando António Costa disse que se demitiria, a lógica que começou a imperar deixou de ser a de resolver problemas para ser a de não sofrer muitos danos eleitorais”, diz o líder da Fenprof.

Uma das frases mais marcantes da entrevista é a que diz que “a geringonça não funcionou para os professores”. Mas Mário Nogueira considera, sem desaconselhar o voto em ninguém, que a decisão de voto dos professores “é uma questão de cada um”.

Temos de perceber que há mais vida para lá da nossa profissão. Sem aliviar a defesa dos nossos direitos – ainda hoje ouvi alguém falar em retroactivos, mas isso nunca esteve em cima da mesa, até porque somos funcionários públicos e se as contas públicas ficassem insustentáveis lá se iria o nosso salário. Para o Governo de António Costa esta questão deixou de ser de economia e passou a ser de política. Levaram isto tão a peito que veem isto a nível de vitória ou derrota política. Acho que não é assim que se deve estar, mas quem sou eu?

Mário Nogueira lamenta que “neste momento, mais do que a resolução do problema dos professores, estamos a assistir ao confronto entre as duas lógicas, sendo que há outro partido, lá no meio, que é quem ganha com isso”. E o PS? “O PS vai gerindo. Há uma geringonça que às vezes anda com as rodas de um lado e outras vezes do outro. Quando foi para aprovar as leis laborais, para a descentralização, e vamos ver como será com a Lei de Bases da Saúde, não houve aquilo a que tradicionalmente se chama geringonça. O PS vai jogando dos dois lados”.

Se me disser que estamos a ser apanhados no meio disso, se calhar estamos. A geringonça não funcionou para os professores”.

“O Ministério da Educação não tem peso político nenhum no Governo e não manda nada”

Na entrevista ao Jornal Económico, “nunca negociei com Mário Centeno, mas temos a sensação de que as nossas negociações nunca foram com o Ministério da Educação. Fisicamente estávamos lá, o ministro também uma vez ou outra, a secretária de Estado sempre, mas víamos que tinham limites. O Ministério da Educação não tem peso político nenhum no Governo e não manda nada”. O líder da Fenprof argumenta que não faz sentido que a reposição integral tenha sido aprovada na Madeira e não no resto do país. “Ou seja, um professor da Madeira, num concurso em que consiga entrar no continente, vai para uma escola onde ficará dois escalões à frente dos colegas que sempre trabalharam aqui exatamente o mesmo tempo”, explica Mário Nogueira.

O problema da nossa carreira não é ser muito bem paga, o problema da nossa carreira, e que lhe dá um valor elevado é sermos mais de 120 mil, como é evidente. Somos 20% da função pública. A carreira dos professores não é uma carreira privilegiada, os professores não ganham muito, até para as habilitações que têm, os professores são dos mais qualificados da função pública”.

Ao longo deste processo, o que Mário Nogueira tem estranhado é o silêncio de Marcelo. “Como ele foi para a China até fiquei a pensar que, por vezes, nestas viagens mais longas, a pessoa acaba por ficar afónica e cansada. Se calhar não tem tido tempo, sendo evidente que este Presidente da República gosta de se pronunciar sobre as coisas todas…”. Falando mais a sério, o líder da Fenprof interpreta o silêncio de Marcelo com o desejo deste de “não querer pôr os professores contra si”.

