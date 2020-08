A coordenação distrital de Aveiro do BE denunciou esta sexta-feira nova descarga de esgotos no rio Cáster, no centro de Santa Maria da Feira, reclamando maior eficácia na penalização de “recorrentes” crimes ambientais nesse concelho. A denúncia do deputado Nelson Peralta surge um dia depois da divulgação, também pelo BE, de outras emissões indevidas de águas e óleos industriais em cursos fluviais das Caldas de São Jorge e de Sanfins, duas localidades no mesmo município.

A descarga mais recente, no Cáster, “deu-se em plena luz do dia e no centro da cidade”, sendo “observada por várias pessoas e registada num vídeo que tem percorrido as redes sociais”. Lamentando que essa situação seja “recorrente ao longo dos últimos anos”, o BE declara: “Estranhamente, os infratores nunca são detetados nem, por conseguinte, responsabilizados. Assim, estes crimes ambientais repetem-se de forma cíclica, deixando o rio permanentemente poluído”.

Nelson Peralta reclama que “o combate aos crimes ambientais não pode ser descurado, muito menos minimizado ou normalizado como alguns atores políticos fazem”, e defende que “urge por parte do Governo a adoção de medidas robustas capazes de combater todo e qualquer foco poluidor”.

Nessa perspetiva, o BE já abordou o assunto junto do Governo, requerendo ao Ministério do Ambiente os esclarecimentos do costume: “Que medidas vai implementar para verificar a origem destas descargas poluentes, que, infelizmente se repetem ao longo dos últimos anos? Que medidas vão ser implementadas para colocar um fim a estas descargas poluidoras?”.

Questionada pela Lusa, a Câmara Municipal da Feira, liderada pelo PSD, mantém resposta idêntica à apresentada quinta-feira, a propósito das descargas ilícitas nas Caldas e em Sanfins. Diz que tomou conhecimento da poluição no Cáster “através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR”, acrescenta que técnicos da autarquia se deslocaram ao local com uma equipa da concessionária do saneamento Indaqua e conclui que não foi possível identificar a origem da emissão ilícita, “dado que a descarga foi realizada a montante”.