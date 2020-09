No Texas, as autoridades avisaram na sexta-feira várias comunidades para não utilizarem a água da torneira, que poderá estar contaminada por uma bactéria que ataca o cérebro, Naegleria fowleri, uma ameba miscroscópica,que pode ser mortal. O micróbio foi encontrado no início deste mês no corpo de um menino de 6 anos contaminado que acabou por morrer, indica a Associated Press.

A Comissão de Qualidade Ambiental alertou para que apenas se utilizasse a água da torneira em oito cidades para puxar o autoclismo e recomendaram que a água seja sempre fervida antes de consumida.

A Naegleria fowleri pode estar presente no solo, em recursos hidrícos de água doce quentes e águas termais, bem como em piscinas onde a manutenção é pouco regular ou descargas industriais de água quente. A infeção acontece quando a água contaminada entra no nariz, mas o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças afirma ser rara.

O alerta será mantido até que as autoridades de Brazosport consigam escoar a água contaminada do seu sistema e revelem testes livres do micróbio, embora ainda não tenha a certeza de quando é que a água estará boa para consumo, adianta o The Guardian.

Também em 2011 e 2013 a bactéria afetou a rede de água potável do Texas. É a terceira vez que é detetada neste Estado.