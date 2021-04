O primeiro-ministro António Costa e Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, foram recebidos esta manhã em Valença do Minho por uma manifestação dos trabalhadores das Infraestruturas de Portugal, que exigem uma reunião com o Executivo, mas também por protestos de comerciantes e empresários da região que pedem a reabertura imediata das fronteiras com a Galiza.

Costa e Pedro Nuno Santos viajaram até Valença para assinalar a conclusão da eletrificação da linha do Minho, uma viagem de comboio elétrico que une Viana do Castelo e Valença.

As duas manifestações aconteceram em lados opostos da estação de ferroviária de Valença e apanharam a comitiva de Costa assim que esta saiu do comboio elétrico. Tanto o primeiro-ministro como Pedro Nuno Santos falaram com elementos da Comissão de trabalhadores das Infraestruturas de Portugal, tal como confirmou no local a jornalista da Rádio Observador, chegando a existir uma troca de palavras acesas entre um dos representantes e o ministro.

“Se há coisa que faço é reunir com sindicatos e conhecer trabalhadores. Olhe, faço mais do que qualquer um já fez nestas funções”, chegou a dizer Pedro Nuno Santos perante a acusação de que teria ignorado um pedido da secretária de Estado da Habitação. Os trabalhadores exigem melhoria salarial.

Já Fernando Semblano, porta-voz dos trabalhadores, disse que o ministro não estava a ser “correto”. “Desde 2009 que não temos aumentos salariais, que nos empurram com a barriga para as Finanças e para as Infraestruturas. Não podemos aceitar mais isto”, disse, citado pela Lusa.

Segundo o representante da CT, são cerca de 3.800 trabalhadores que “não são valorizados e que não foram integrados no plano de vacinação contra a covid-19”.

Antes da troca de palavras, o primeiro-ministro, António Costa, à chegada a Valença, dirigiu-se à delegação de trabalhadores, recebeu o manifesto que distribuíam e remeteu os trabalhadores para uma reunião com o presidente da IP, presente na inauguração da Linha do Minho.

Esta manhã, na estação ferroviária de Valença, a manifestação da CT da Infraestruturas de Portugal estava já à espera da chegada do primeiro-ministro, com ‘t-shirts’ pretas nas quais se lia “Respeito pelos trabalhadores”.

“Inaugurar obras com o suor dos outros é fácil, mas também deveria ser ético, pelo que quem nos governa tem de reconhecer e valorizar os trabalhadores que estiveram sempre presentes para que esta e outras inaugurações pudessem ser uma realidade”, lê-se numa nota distribuída pela CT à comunicação social no local.

A modernização e eletrificação da Linha do Minho, entre Nine, no distrito de Braga, e Valença, no distrito de Viana do Castelo, representou um investimento de 86,4 milhões de euros, inserido no Plano de Investimentos Ferrovia 2020 e cofinanciado pelo programa Compete 2020.

A modernização da Linha do Minho foi anunciada em 2011, depois de afastada a possibilidade de encerramento da ligação ferroviária internacional entre a cidade do Porto e Vigo, na Galiza.