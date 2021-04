Os deputados do PS eleitos por Coimbra e Guarda querem saber se a exclusão do IC6 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) compromete o calendário das obras, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, o Grupo Parlamentar do PS expressa essa preocupação e divulga uma interpelação escrita ao ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, perguntando se a decisão “põe em causa os procedimentos e prazos estipulados para a execução” da obra.

O Governo deu garantias (…) de que os investimentos rodoviários retirados do PRR, entre os quais os troços do IC6 entre Tábua e Folhadosa, não deixarão de ser executados, tendo já aprovado uma resolução para garantir a execução desta obra com financiamento nacional”, adianta.

Os deputados querem que Pedro Nuno Santos esclareça “até que ponto a não inclusão do IC6 no PRR põe em causa os procedimentos e prazos estipulados para a execução” da empreitada.

Na sua opinião, a inclusão inicial no PRR daquele troço do IC6, entre Tábua e Folhadosa, “foi um sinal de esperança para as populações e autarcas da região, tendo em conta que este eixo seria determinante para a coesão e competitividade das empresas instaladas e a instalar, bem como para o acesso dos cidadãos aos vários serviços, desde a saúde à educação”.

Só que, recordam, numa nota difundida há uma semana, o gabinete do ministro das Infraestruturas referia a “necessidade de retirar do PRR alguns investimentos rodoviários, entre os quais a execução do troço do IC6”, tendo também afirmado que “os mesmos não deixarão de ser executados”.

“O Governo reconhece a importância da implementação deste projeto, tendo já aprovado uma resolução para garantir a execução desta obra com financiamento nacional”, salientam os deputados do PS.

No documento dirigido ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, realçam que “a rodovia é absolutamente fundamental ao desenvolvimento dos territórios, em particular nas regiões do interior não servidas pela ferrovia”.

Estão neste caso os concelhos de Gouveia, Seia e Oliveira do Hospital, “que há muito reivindicam melhores acessibilidades, tendo em conta que a estrada nacional 17 (EN17), uma estrada centenária, tem sido ao longo dos anos a única via que serve esta região, o que constitui um forte entrave ao desenvolvimento”.

O Governo “reconhece a importância” do projeto e já aprovou uma resolução para assegurar a execução da obra com financiamento nacional, o que leva os parlamentares do PS eleitos pelos círculos da Guarda e de Coimbra a assumirem esta posição.

A pergunta é subscrita pelos deputados Cristina Sousa, Santinho Pacheco, Pedro Coimbra, Cristina de Jesus, Tiago Estêvão Martins, João Gouveia e Raquel Ferreira.