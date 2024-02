A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou o concurso público para a requalificação do Itinerário Principal 8 (IP8) entre Ferreira do Alentejo e Beja, com um preço-base de 38 milhões de euros, disse esta terça-feira fonte da empresa.

A mesma fonte da IP indicou à agência Lusa que o anúncio de procedimento relativo a este concurso público foi publicado em Diário da República (DR), na segunda-feira.

Segundo o anúncio, consultado pela Lusa, a empreitada em concurso consiste na melhoria das condições de circulação e segurança no IP8 (Estrada Nacional 121), entre Ferreira do Alentejo (após a rotunda com a Estrada Regional 2) e Beja (antes da rotunda com o Itinerário Principal 2).

Os trabalhos incluem “a beneficiação estrutural” do pavimento existente, “incluindo as travessias urbanas, e na construção da nova variante à localidade de Beringel”, pode ler-se.

O concurso tem um preço-base de 38 milhões de euros e define um prazo de execução do contrato de 540 dias, sendo a empreitada “totalmente financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”, indicou à Lusa a mesma fonte da IP.

No procedimento publicado em DR, é referido que os interessados em concorrer devem apresentar as suas propostas até às 17:00 do 40.º dia a contar da data de envio do anúncio.

Em 28 de dezembro do ano passado, a Infraestruturas de Portugal anunciou que, no dia anterior, tinha assinado o contrato para a requalificação de outro troço do corredor do IP8, mais precisamente aquele entre Santa Margarida do Sado e Ferreira do Alentejo (Beja), no valor de aproximadamente 30,8 milhões de euros, igualmente financiado pelo PRR.

Nesse dia, a IP referiu que contrato ainda iria ser remetido para avaliação prévia do Tribunal de Contas e que, após atribuição do Visto Prévio por parte desta entidade, seria possível realizar a consignação e dar inicio à obra no terreno.