“Não havia uma boa solução [para o BES], a questão é se havia uma menos penalizadora”. A frase é de Paulo Macedo, presidente da Caixa Geral de Depósitos, que esta quarta-feira está a ser ouvido na comissão de inquérito sobre as perdas do Novo Banco. Aliás, naquela que deverá ser a última audição nesta comissão parlamentar de inquérito, tal como deu a entender o deputado Hugo Carneiro (PSD), o primeiro a questionar Paulo Macedo.

Para Paulo Macedo, que viveu os problemas e a resolução do BES como ministro do Governo de Pedro Passos Coelho (na pasta da Saúde), a solução encontrada para o BES/Novo Banco “foi a solução menos má”, já que evitou que houvesse “uma maior instabilidade no sistema financeiro”. Mas, tal como já tinham notado outros presidentes de bancos ouvidos na comissão, “seria desejável ter havido um maior envolvimento dos credores”.

Ainda assim, salientou, “mesmo com um envolvimento menor do que eu acho que deveria ter tido, eles intentaram ações” judiciais. Algo que só reforça a sua ideia de que “estas decisões são sempre muito complexas”, especialmente quando se põem em cima da mesa alternativas como a liquidação, o maior envolvimento de outros credores ou a nacionalização.

Sobre a solução encontrada, em que as principais entidades bancárias são os que mais contribuem para o Fundo de Resolução, Paulo Macedo contabiliza a contribuição da Caixa desde 2014 em cerca de 42 milhões de euros em média. “Esta concentração [das contribuições dos principais bancos, excluindo algumas entidades financeiras a operar em Portugal] desvirtua a concorrência”, sintetizou.

Nélson Silva, o deputado o PAN que substituiu André Silva, estreia-se na comissão de inquérito. E aproveita para perguntar a Paulo Macedo a sua opinião sobre se considera que as operações no BES Angola, que contribuiu decisivamente para a resolução do BES, tinham características de uma “operação bancária saudável”.

“[As perdas do BESA] Não resultaram da concessão de crédito às empresas angolanas, mas sim a vários negócios particulares ou pequenas empresas ou mesmo a apoiar o país na compra de divida publica. Mas os valores [desses créditos] parecem-me incompatíveis com um negócio saudável em Angola”, responde Paulo Macedo

E complementa que, apesar de Angola ser um país de grande potencial, a estrutura empresarial, com muitas empresas estatais, “penalizam o negócio bancário quando este não é feito de maneira mais prudente”.