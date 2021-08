O candidato à Câmara de Leiria pelo partido Livre, Filipe Honório, apresentou este domingo o programa eleitoral que tem no ambiente, na habitação, nos direitos humanos e na justiça social os pilares do projeto para quatro anos.

“Se há momento onde precisamos de uma nova visão para lutar pela justiça social, pela dignidade, pelos direitos humanos, este é o momento. Esta visão começa aqui, em Leiria”, defendeu Filipe Honório, que contou com a presença do cofundador do partido Rui Tavares.

No entender do candidato, Leiria é “um concelho tão diverso, com tantas oportunidades e com tanto ainda por cumprir”, que “tem muito mundo dentro de si, e tem vidas às quais o poder político ainda não respondeu”.

Filipe Honório citou o artigo da Constituição da República Portuguesa que, no seu entender, “falta cumprir” e pelo qual vai lutar: “Artigo 65.º – Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar”.

Filipe Honório defendeu que “pouco vale haver habitação se não há acesso à habitação” pela “precariedade, seja o contrato a termo certo ou seja o recibo verde, o acesso ao crédito bancário é mais difícil do que nunca” e “as rendas ocupam 40 ou 50% do orçamento familiar, e por isso haver casas vale tanto como não haver”.

O candidato, de 30 anos, natural de Leiria, consultor de gestão e desenvolvimento local, disse que a crise provocada pela pandemia de Covid-19 “veio pôr a nu muitas fragilidades da sociedade”.

No seu entender, “há quem tenha mais obstáculos em ter direito real à habitação, à saúde, à educação, à mobilidade” e, neste sentido, defendeu que Leiria “pode e tem de fazer mais pelos mais idosos, pelas mulheres, pelas pessoas LGBTQI+, pelas pessoas de todos os credos e de todas as etnias”.

“A nossa riqueza ambiental é incrível. Temos um património natural inestimável. Um património imenso e que tem sido delapidado ao longo dos últimos anos” e, por isso, entende que “é urgente que o património natural seja finalmente uma prioridade para o concelho” e “não um mero pretexto para insuflar o setor do turismo”.

“As rápidas alterações que estamos a causar irão ultrapassar a nossa capacidade de as acompanhar. Seremos incapazes de nos adaptar a um planeta árido, com menos vida e menos bens. Assegurar o equilíbrio da natureza com a Humanidade e a tecnologia é essencial, e é por isso que o Novo Pacto Verde é tão importante”, defendeu.

Para Leiria, Filipe Honório acredita ser “essencial ter uma transição para a indústria poluente, pois os impactos da poluição corrente existentes são inimagináveis para os solos, para as águas, para as vidas”.

Filipe Honório sublinhou que o concelho “precisa de uma voz que se bata pela igualdade, pelo direito à habitação, pela saúde e educação, pela cultura e desporto, pela sustentabilidade e ecologia, pela democracia e pela empatia”.

O Livre, com Filipe Honório, concorre à Câmara de Leiria, nas eleições de 26 de setembro, com o atual presidente, Gonçalo Lopes (PS), para além dos já anunciados candidatos Álvaro Madureira (PSD), Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP), Luís Miguel Silva (BE), Luís Paulo Fernandes (Chega) e Marcos Ramos (Iniciativa Liberal).

Nas últimas autárquicas, em 2017, o PS manteve a liderança da Câmara de Leiria, conquistando oito mandatos, enquanto o PSD obteve três.