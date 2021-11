Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O fim simbólico da Primeira Guerra Mundial, em 1918, celebra-se no Reino Unido e em França a 11 de Novembro. E foi precisamente hoje, no âmbito das comemorações do Dia do Armistício, que a nova versão do DS 7 Crossback, exclusivamente projectada para servir a Presidência francesa, fez a sua primeira aparição pública.

Os fãs da marca – ou de Emmanuel Macron – lembrar-se-ão ainda das imagens da tomada de posse do Presidente francês, em 2017, quando este desceu os Campos Elísios (Champs Élysées) a bordo do DS 7 Crossback Présidentiel. Pois bem, o novo DS a integrar a frota presidencial assume essa designação tão intrinsecamente ligada ao espírito parisiense: é o DS 7 Crossback Élysée.

Apesar do nome, que alguns poderão considerar algo pomposo, na realidade estamos perante um DS 7 Crossback E-Tense 4×4 300, adaptado de modo a cumprir os requisitos exigidos para a função que lhe foi destinada. Daí ter sido integralmente blindado, porque a segurança e a protecção da figura máxima da República Francesa assim o impõem, o que também justifica a adição de uma criteriosa lista de equipamento especial, onde se inclui a antena destinada ao sistema especial de telecomunicações da Presidência, bem como itens virados para um maior conforto e funcionalidade a bordo.

Alguns detalhes do interior, onde o banco de trás corrido foi substituído por dois bancos individuais, separados por um apoio de braços 6 fotos

Acresce a tudo isto um chassi com maior distância entre eixos, pois foi exigido que o novo DS 7 Crossback Élysée pudesse desempenhar igualmente o papel de escritório móvel. Tal explica os 20 cm a mais que esta versão tem entre eixos, ganho este feito para trás do pilar B, bem como os 54,5 cm de espaço disponível ao nível das pernas. Com estas mudanças, o comprimento deste DS 7 exclusivo atinge os 4,79 metros, mantendo altura (1,62 m) e largura (1,91 m).

O que também se mantém é o conjunto motopropulsor deste híbrido plug-in, composto por um quatro cilindros em linha, a gasolina, com 1598 cm3, coadjuvado por dois motores eléctricos. Um no eixo da frente, com 110 cv, e outro atrás, com 113 cv. A potência combinada passada às quatro rodas é de 300 cv e 520 Nm de binário máximo, com o DS 7 Crossback a poder percorrer 55 km em modo exclusivamente eléctrico, extraindo para isso energia de um acumulador com 13,2 kWh de capacidade bruta. A velocidade máxima, pelo menos na versão que lhe serve de base, está limitada a 235 km/h e os 0-100 km/h ficam para trás em 5,9 segundos. Mas o DS 7 Crossback Élysée é maior e blindado, pelo que o peso a mais dificilmente o favorecerá na agilidade.

Por fora, este DS assume a representação da República Francesa numa pintura “Ink Blue” complementada por jantes especiais de 20 polegadas com as insígnias RF, inscrição que também se encontra no capot, nas portas da frente e no portão da bagageira. Integra ainda luzes de emergência azuis e vermelhas na frente e porta-bandeiras destacáveis.