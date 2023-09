Era o que faltava: o DS 3 ainda não se apresentava aos clientes envergando a colecção Esprit de Voyage, já disponível nas gamas DS 4, DS 7 e DS 9, mas a marca de luxo francesa acaba de anunciar que também o seu SUV compacto vai usufruir desta linha de equipamento mais requintada.

No nosso mercado, os preços ainda não foram comunicados, mas já se sabe que o livro de encomendas abre em Outubro e, um mês depois, devem desembarcar em Portugal as primeiras unidades do DS 3 Esprit de Voyage.

Ainda sem valores oficiais, é de esperar que esta versão do B-SUV premium francês venha a ser comercializada por preços acima dos 38.525€ exigidos pela motorização de entrada na gama (o 1.2 PureTech de 130 cv), no nível de acabamento Rivoli. Isto porque é a partir desta linha que a edição Esprit de Voyage adiciona uma série de equipamentos e de elementos diferenciadores.

Disponível também com o motor a gasóleo de 130 cv, acoplado a uma caixa automática de oito velocidades, ou na variante puramente eléctrica (115 kW/156 cv e uma autonomia de 402 km WLTP), o DS 3 Esprit de Voyage persegue visualmente a evocação do conceito de viagem. Daí que, no exterior, as capas dos retrovisores exibam um motivo gravado a laser que, segundo a marca, foi “adaptado para sugerir movimento e aerodinâmica”, procurando assim remeter o imaginário para o universo das expedições. Igualmente específicas desta versão são as jantes de 18 polegadas, que apresentam um acabamento cinzento antracite com verniz mate, bem como as DS Wings em preto brilhante na frente, surgindo a grelha na mesma cor com elementos cromados. Por fora, nota ainda para a inscrição “Esprit de Voyage” nas portas, assinatura que se inscreve igualmente nas soleiras das portas.

No interior, a principal nota vai para o mapa da Europa desenhado em guilhoché, a que se juntam bancos em pele ou numa combinação de pele e tecido. O painel de bordo é revestido a Nappa Cinzento Gallet, tonalidade que também foi eleita para o forro do tejadilho.

Quanto ao equipamento fornecido de série, a somar ao já integrado no nível Rivoli, os clientes podem contar com acesso e arranque mãos-livres, sistema de infoentretenimento com navegação 3D conectada, bem como bancos aquecidos e apoio de braços central à frente, retrovisor interior electrocromático sem moldura, iluminação das zonas dos pés, vidros traseiros escurecidos e luzes traseiras de LED.