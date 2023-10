Os primeiros 20.000 clientes dos DS3, DS4, DS7 e DS9 vão poder usufruir de uma experiência diferente na relação homem/máquina. A inovação consiste em poder conversar com os seus carros, solicitando informações, colocando questões e requerendo um sem-número de funções e serviços. Tudo porque essas 20 mil unidades têm o DS Iris System da marca reforçado com a Inteligência Artificial (AI) do ChatGPT.

A integração do cada vez mais popular sistema alimentado por AI torna possível que o condutor não tenha de usar os dedos para interagir com o sistema que controla o veículo. Basta-lhe falar, uma vez que o sistema de reconhecimento de voz do DS, agora complementado pelo ChatGPT, é anunciado como sendo capaz de revelar uma precisão e uma desenvoltura impressionantes, graças às questões a que é capaz de responder, sem dificuldades em perceber o que é pedido e sem problemas em fazer-se entender.

Basta ao condutor activar o sistema dizendo “OK Iris” – ou pressionar um botão no volante, se assim preferir –, para a conversa começar.

Como pioneiros na integração do ChatGPT no mundo automóvel, estamos a oferecer uma Inteligência Artificial regenerativa que é fluída, intuitiva e imersiva, capaz de transformar cada deslocação numa viagem única”, declarou o novo CEO da DS Automobiles, Olivier François.

Coube à marca premium francesa estrear, na Stellantis, a versão de teste do “SoundHound AI powered by ChatGPT”. O objectivo é avaliar as reacções dos clientes, bem como registar a opinião sobre o tipo de experiência assegurado a 20.000 condutores. A integração do ChatGPT no DS Iris System é oferecida sem custos e durante um período de seis meses, aos clientes que o subscrevam entre 19 de Outubro e 29 de Fevereiro de 2024. O sistema pode ser activado à distância, através da DS Service Store e está disponível nesta fase experimental em França, Alemanha, Reino Unido, Espanha e Itália, na língua nativa desses países, para depois ser alargado aos restantes mercados.

O responsável pelo departamento de Software da Stellantis, Yves Bonnefont, afirma que “é fascinante ver como a Inteligência Artificial conversacional funciona e a sua capacidade de interagir”, para depois avançar que, “assim que o ChatGPT ficou disponível, trabalhámos com o objectivo de o integrar no nosso sistema, pelo que estamos orgulhosos de sermos os primeiros a oferecer esta inovação na Europa”.

Se o ChatGPT já nos conquistou quando utilizado no computador ou no smartphone, aguardamos com expectativa o que poderá alcançar num automóvel associado a um sistema com comando por voz.