Boletim DGS. Número de mortes quase duplicou em 24 horas

Entre os 15 óbitos, dez homens e cinco mulheres, todas as vítimas mortais tinham mais de 60 anos. Em termos geográficos, a maioria das mortes registou-se na região Centro (7). No Norte morreram 4 pessoas e outras duas na região de Lisboa e Vale do Tejo, o mesmo número de óbitos registados Algarve. No Alentejo, na Madeira e nos Açores não houve mortes a lamentar.

Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se contou maior número de novos contágios (498), seguindo-se a região Norte (388) e, em terceiro lugar, o Centro (329). No Algarve houve mais 145 diagnósticos positivos, na Madeira foram mais 62, no Alentejo 46 e ainda mais 15 nos Açores.