A próxima edição do festival Vodafone Paredes de Coura vai acolher concertos do duo norte-americano de dream-pop e indie-rock Beach House, da banda australiana de pop-rock psicadélica King Gizzard & the Lizard Wizard e da nova sensação da música britânica Arlo Parks.

No caso de Beach House e King Gizzard & The Lizard Wizard, trata-se de um regresso a Portugal. Já no caso de Arlo Parks, será uma estreia — salvo algum outro concerto ainda por anunciar.

A jovem cantora e compositora editou este ano o seu primeiro álbum completo (Collapsed in Sunbeams), que cruza soul e pop eletrónica com R&B e que venceu este ano o mais importante prémio musical do Reino Unido, o Mercury Prize.

As confirmações foram anunciadas esta terça-feira pela organização do festival, que anunciou ainda atuações de Indigo De Souza e da rapper e cantora Princess Nokia naquela que será a primeira edição do festival desde o aparecimento da pandemia da Covid-19. Agendada para de 16 a 20 de agosto do próximo ano, terá (como habitual) a Praia Fluvial do Taboão como recinto.

Este leque de confirmações junta-se à lista de artistas e bandas já previamente confirmados no cartaz, casos de Pixies, The Blaze, Idles, Slowthai, BadBadNotGood, Parquet Courts e Ty Segall & freedom band.

Também já estavam prometidos concertos de The Comet Is Coming, L’Impératrice, Alex G, Viagra Boys e Yves Tumor & Its Band, entre outros.

Em junho de este ano, altura em que a edição de 2021 foi adiada para 2022, o diretor do festival, João Carvalho, revelou ao Observador que planeava ter Mogwai e Arlo Parks em Paredes de Coura já no último verão.