A Argentina, que empatou a zero na receção ao Brasil, qualificou-se na terça-feira pela 18.ª vez, e 13.ª consecutiva, para a fase final do Mundial de futebol, ao beneficiar do desaire do Chile na receção ao Equador (0-2).

Campeã mundial em 1978 e 1986 e vice em 1930, 1990 e 2014, a seleção albi-celeste, que tem um jogo a menos, selou o apuramento para o Mundial de 2022 após a 14.ª jornada da zona sul-americana.

Na classificação, o Brasil, que já estava apurado e também tem um jogo em atraso, soma 35 pontos, contra 29 a Argentina, 23 do Equador e 17 de Colômbia e Peru, sendo que se qualificam diretamente os quatro primeiros e o quinto joga um play-off.

Além de Brasil e Argentina, e do anfitrião Qatar, já garantiram um lugar na fase final 10 equipas europeias, nomeadamente Sérvia, carrasca de Portugal, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Países Baixos, Croácia, Inglaterra e Alemanha.