A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou esta quinta-feira a emissão de um novo empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros da Sporting SAD, com seis milhões de unidades ao preço unitário de cinco euros a serem transacionados entre dia 22 e 6 de dezembro. Em paralelo, o prospeto informa que o montante total pode aumentar (mediante a procura existente), como já tinha sido aprovado anteriormente pela sociedade leonina na última Assembleia Geral de acionistas realizada em Alvalade.

Desta forma, o pagamento do atual empréstimo obrigacionista, que vai vencer no dia 26 deste mês também com o valor de 30 milhões de euros com uma taxa de juro de 5,25%, fica desde já assegurado.

“O empréstimo obrigacionista visa a obtenção de fundos com recurso ao mercado de capitais, prosseguindo uma estratégia de diversificação e otimização das fontes de financiamento do emitente [Sporting SAD], sendo estes utilizados para: (i) reembolso do financiamento intercalar resultante da emissão de obrigações de titularização pela Sagasta Finance – STC, S.A., de 17 de novembro de 2021 e no montante de €26.700.000, a título de acréscimo do preço de compra e venda dos créditos decorrentes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva e que será utilizado para reembolsar o empréstimo obrigacionista Sporting SAD 2018-2021, com o ISIN PTSCPHOM0000 cujo reembolso está agendado para 26 de novembro de 2021; e (ii) no seu remanescente, para o desenvolvimento da atividade corrente do Emitente. Caso os fundos obtidos com o empréstimo obrigacionista não sejam suficientes para reembolsar o financiamento intercalar acima referido, o financiamento intercalar converter-se-á em definitivo caso o emitente não o decida, entretanto, reembolsar com outros fundos próprios que possa vir a ter disponíveis”, explica o prospeto.

Entre os riscos gerais da atividade e da Sporting SAD, algo que é habitual constar em todos os prospetos deste tipo de operações, a sociedade leonina aborda não só o “risco associado à pandemia Covid-19 e possibilidade de futuros focos de doenças semelhantes” mas também “o risco relativo à incerteza material relacionada com a continuidade pela circunstância de os capitais próprios do Emitente serem negativos” e outro tipo de situações desportivas que na temporada de 2020/21 foram cumpridos na íntegra, como os resultados em campo (o clube foi campeão 19 anos depois) e a entrada direta na Liga dos Campeões.