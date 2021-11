Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A 22.ª edição dos Grammy Latino, que aconteceu esta quinta-feira à noite em Las Vegas, ficou marcada pela vitória de Caetano Veloso e pela homenagem a Marília Mendonça, a “rainha da sofrência” que perdeu a vida após a queda da avioneta em que seguia — a morte da cantora de 26 anos comoveu o Brasil.

Os portugueses Sara Correia, Carolina Deslandes e Salvador Sobral estavam na corrida por diferentes motivos — melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa, melhor vídeo em versão longa e melhor engenharia de som —, mas acabaram por não levar qualquer estatueta para casa.

Uma das surpresa da noite foi a vitória de Caetano Veloso e do filho Tom Veloso com a música “Talvez” na categoria gravação do ano. No Instagram, o artista de 79 anos fez um vídeo de agradecimento e disse estar “imensamente feliz” com a conquista. O tema vencedor foi escrito por Tom Veloso e por Cézar Mendes.

Apesar de não sair vencedora na categoria a que estava nomeada — melhor álbum de música sertaneja — com “Patroas”, feito com o contributo de Maiara e Maraísa, coube à conhecida artista Anitta homenagear Marília Mendonça, que descreveu a cantora como “uma mulher generosa e amiga de todos” e prometeu recordá-la “amanhã e sempre”. “Viva Marília Mendonça”, disse, citada pela publicação G1. A dupla Chitãozinho e Xororó foi a vencedora na respetiva categoria com o álbum “Tempo de Romance”.

Anitta participou ainda na performance de abertura da cerimónia liderada por Gloria Estefan e a cantora Christina Aguilera foi um dos nomes e rostos conhecidos da indústria a apresentar o evento.

O colombiano Camilo era o artista da noite com mais nomeações — em 10 categorias — e levou para casa quatro estatuetas, incluindo melhor música pop e melhor álbum contemporâneo pop. O prémio de melhor canção em língua portuguesa foi ainda atribuído a Anavitória e Lenine pelo tema “Lisboa”.

A lista completa pode ser consultada aqui.