As vendas de veículos 100% eléctricos e híbridos plug-in têm vindo a aumentar um pouco por todo o lado, sobretudo em mercados como o europeu, o chinês e o americano, onde as ajudas à comercialização têm uma maior dimensão. Mas, tradicionalmente, comparam-se marcas individuais e não os grandes grupos industriais, sendo que são estes que explicam os volumes de investimentos mais volumosos. A diferença compreende-se mais facilmente se considerarmos, por exemplo, o caso do grupo VW, que num ano normal tem a Volkswagen a comercializar 6 milhões de veículos, um valor elevado, mas que dispara para cerca de 10 milhões se lhe juntarmos a Audi, Seat, Skoda e as restante marcas de menor produção e preços unitários mais elevados do grupo.

De acordo com a EV-Volumes, nos primeiros três trimestres de 2021 transaccionaram-se 4.256.000 veículos com baterias recarregáveis no planeta. Se considerarmos simultaneamente os eléctricos (BEV) e os híbridos plug-in (PHEV), a marca que mais vende é a Tesla, com 627.371 unidades, alcançando 14,7% do mercado, contra 18% no ano anterior. De realçar que, apesar do maior volume de unidades vendidas pelo construtor norte-americano de BEV em 2021, a descida do share do mercado se fica a dever ao aparecimento de mais construtores a disputar o segmento, bem como ao surgimento de mais veículos.

Na segunda posição no ranking dos BEV+PHEV surge o Grupo Volkswagen, com 522.701 unidades (12,3% de share, contra 13% em 2020), para a chinesa SAIG comercializar 464.766 unidades, a sua congénere BYD 329.408 veículos e a Stellantis anunciar 255.291 modelos novos. Uma curiosidade adicional aponta para os 5 primeiros do ranking deterem 51,7% do mercado, o que equivale a 2.199.357 veículos, para todos os restantes venderem apenas 2.056.877 unidades.

Se considerarmos exclusivamente os BEV, então nos três primeiros trimestres do ano foi a Tesla que voltou a liderar, colocando no mercado as já mencionadas 627.371 unidades, com a SAIG a baixar para 411.164 veículos, o Grupo VW a reduzir para 292.769, enquanto a BYD e a Hyundai garantem 185.796 e 139.889 unidades, respectivamente.