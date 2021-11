Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização.

Se 26 de novembro é o dia para o qual muitos se guardam para abrir a carteira e aproveitar os descontos na mítica última sexta-feira de novembro, a Black Friday, a verdade é muitas promoções vão chegando logo nas primeiras semanas do mês. Ainda assim, aquela jornada marca oficialmente o arranque das compras de Natal, seja em modo tradicional ou à distância.

Já sem limites de lotação nos espaços (pelo menos até à data), é tentar ser moderado para evitar grandes filas e atropelos — até porque os descontos prolongam-se quase sempre para o online, por isso é de aproveitar para comprar sem sequer ter de sair de casa. Da moda aos produtos de beleza, dos artigos para quem gosta de tecnologia às coisas para os mais novos, das viagens à decoração. Uns esperam pelo dia D, outros antecipam-se. É deitar o olho à lista abaixo, que promete crescer até ao final da semana.

Boutique dos Relógios: entre 17 e 28 de novembro, a campanha Black Week traz promoções ate 50% em marcas selecionadas, para ver na loja online.

BStrong: de 18 a 25 de 26 de novembro, a Black Week traz um desconto extra de 20% nos melhores produtos e é acumulável no cartão cliente. O prazo de trocas é até 10 de janeiro de 2022.

Calzedonia: entre os dias 22 e 24 de novembro haverá descontos até 50% em exclusivo para clientes Calzedonia Lover. Entre os 25 e 29 de novembro os descontos chegam aos 50% para todos os clientes.

Cortefiel: de 17 a 28 de novembro, descontos até 50% em artigos selecionados.

Daniel Wellington: de 19 a 29 de novembro a campanha Black Week oferece descontos até 50% em artigos exclusivos.

Decenio: de 18 a 20 de novembro campanha Black Week – Private Sales dá um desconto de 30% nos artigos da coleção de outono/inverno 21 identificados com a etiqueta “Private sales”, uma vez que é em exclusivo para clientes registados online. Esta campanha não é combinável com outras e exclui meias, máscaras sociais, porta-máscaras e polos costumizados.

Eastpack: descontos até 50% e envio gratuito, para compras no site.

Falconeri: entre os dias 22 e 29 de novembro os descontos chegam aos 70% para todos os clientes.

GAP: de 25 e 28 de novembro, 40% de desconto em todos os artigos do site (gap.com). De 21 a 24 de novembro haverá uma Pré Black Friday para quem subscreve à newsletter.

Hoss Intropia: de 17 a 28 de novembro, desconto de 20% em toda a coleção.

Intimissimi: entre os dias 22 e 24 de novembro haverá descontos até 50% em exclusivo para clientes My Intimissimi. Entre os 25 e 29 de novembro os descontos chegam aos 50% para todos os clientes.

Intimissimi Uomo: entre os dias 22 e 24 de novembro haverá descontos até 50% em exclusivo para clientes My Intimissimi. Entre os 25 e 29 de novembro os descontos chegam aos 50% para todos os clientes.

MVMT: campanha pré-Black Friday de 25% de desconto em todo o site, com código que pode ser encontrado no próprio site.

Natura: entre 22 e 28 de novembro a Black Week traz descontos até 50% em peças assinaladas ou 20% desconto direto na compra de uma peça, tanto nas lojas físicas como no site. Nas lojas físicas há também um desconto de 30% na compra de duas ou mais peças, dentro da mesma categoria de produto.

Pedro del Hierro: de 17 a 28 de novembro, descontos até 50%.

Reebok: descontos até 50% em campanha pré-Black Friday, em artigos para homem, mulher e criança.

Slowlove: de 17 a 28 de novembro, descontos de 20% em toda a coleção.

Sport Zone: as campanhas de descontos são semanais. Na semana que começa a dia 8 estão em promoção as máquinas e material de fitness. A partir de dia 15, destacam-se a tecnologia desportiva, roupa e calçado. Além das semanas com descontos temáticos, a Black Friday culmina numa campanha online nos dias 25 e 26 e em loja só no dia 26. As compras feitas a partir de 1 de novembro podem ser trocadas ou devolvidas até 16 de janeiro.

Springfield: de 17 a 28 de novembro, descontos até 50%. E descontos de 20% em todos os produtos High Spirits.

Tezenis: entre os dias 26 e 29 de novembro haverá descontos até 50% para todos os clientes.

Women’s Secret: de 17 a 28 de novembro, descontos até 50%.

Banana Importa: entre 4 e 30 de novembro, até 65% em sofás e mobiliário.

Beliani: até 28 de novembro, no site há vários descontos consoante o valor da compra e com o respetivo código.

Braun: descontos até 40% em artigos selecionados, no site da marca.

Conforama: até 1 de dezembro a campanha Black Friday tem descontos até 70% em variados produtos.

De’Longhi: descontos até 35% em artigos selecionados, no site da marca.

Fine&Candy: de 19 de novembro a 5 de dezembro, descontos até 25% em produtos selecionados.

Flama: descontos até 50% em vários produtos durante os fins de semana de novembro (Black Weeekends). E, entre os dias 25 e 28, mantêm-se os descontos até 50%, mas a uma variedade mais alargada de produtos. os descontos são exclusivos na loja online.

Interdesign: de 16 a 30 de novembro de 2021 descontos até 35% em todas as nossas lojas físicas e numa seleção de artigos na nossa loja online. Entregas gratuitas.

Ikea: Entre 23 de novembro e 2 de dezembro, a Ikea troca as voltas à Black Friday, com a campanha #BuyBackFriday e, será a marca a comprar os móveis dos clientes. Quem quiser vender um produto deve preencher um formulário e agendar dia, hora e loja onde o vai entregar. No momento da entrega um colaborado irá verificar o estado dos móveis e depois o cliente recebe um cartão de reembolso com o valor final atribuído. O cartão pode ser utilizado na Ikea, até um ano após a data de emissão. Se for um membro IKEA Family, recebe 50% adicional desse valor, durante o período da campanha. Os produtos vendidos pelos clientes estarão depois disponíveis para outros clientes os comprarem por um preço mais acessível nas novas Áreas Circulares (antiga secção de Oportunidades).

Jom: até 30 de novembro, descontos até 60%. E de 15 a 30 de novembro 50% de desconto em colchões Pikolin, mais 10% acumulável.

Kenwood: descontos até 50% em artigos selecionados, no site da marca.

Koala rest: desconto de 25% no colchão Koala, limitado às primeiras 50 encomendas, com código disponibilizado no site.

Skul: desconto até 60% em variados produtos de mobiliário e decoração.

Baby Loop: na Black Friday, a plataforma online oferece 30% de desconto em toda a puericultura na loja online, para além da plantação de uma árvore por cada artigo vendido até dia 26.

Yoyoso: de 22 a 28 de novembro, desconto de 20% na compra de qualquer peluche.

Avon: aqui a Black Friday é solidária. No site está à venda uma série de produtos que estão em promoção e, no final, a marca irá doar 5% destas vendas às associações APAV e Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Beauty by Noor: no dia da Black Friday, a loja online que comercializa produtos de beleza, skincare, haircare e bem-estar que não são testados em animais, alguns produtos selecionados terão descontos até 50%, além de outras ofertas.

Douglas: os perfumes e coffrets Hugo Boss estão em promoção. E numa compra mínima de 46 euros em perfumes masculinos Hugo Boss há a oferta de uma bolsa para portátil.

Foreo: descontos até 50% em variados produtos.

Freshly Cosmetics: de 1 de novembro às 19h até dia 30, o site da marca terá descontos até 55% em todos os produto. Por todas as compras superiores a 50 euros é plantada uma árvore nas áreas desflorestadas da Amazónia.

Impress: durante o mês de novembro, a cadeia de clínicas especializadas em ortodontia invisível terá uma promoção de 1.100€ (se o pagamento for na primeira visita), um tratamento de higiene oral gratuito, 2 anos de acompanhamento odontológico através do app e pré-tratamento oral e 2 anos de contenção.

Jean Louis David: de 15 de novembro a 8 de dezembro a campanha Black Weeks é um exclusivo dos salões Jean Louis David (à exceção de El Corte Inglés, Torres Vedras e Loja Online). A campanha é composta pelos descontos: 40% + 5% nas marcas Jean Louis David e The Barber Company; 20% + 5% nas marcas Kérastase, Redken e L’Oréal; 10% + 5% na marca Shu Uemura, sendo o desconto base de 5% extra, só para clientes Addict. Não acumulável com outras campanhas, ofertas ou descontos em vigor. Exclui coffrets de Natal, utensílios, Steampod, GHD, Mizani, Ivy Bears e produtos 500ml das marcas L’Oréal e Redken.

Kiko: entre 15 e 28 de novembro a marca oferece três produtos na compra de outros três. A campanha é online e os portes são gratuitos a partir dos 25 euros.

Mi Farma: descontos até 50% numa grande variedade de produtos.

MPL’Beauty: entre os dias 26 e 29 de novembro 20% de desconto em todos os produtos da loja online.

O Boticário: entre 17 de novembro e 2 de dezembro, descontos até 70% em produtos selecionados.

Perfumes & Companhia: de 12 a 30 de novembro, centenas de produtos com descontos até 35%.

Rituals: entre os dias 26 e 28 de novembro a Rituals adapta a ocasião à sua medida e celebra a Green Friday de duas formas. com um desconto de 20% em todos os produtos e com uma campanha que se baseia em dar de volta ao planeta aquilo que consumimos e, por cada recarga vendida, a marca doará uma árvore.

Serenity Spa: de 22 a 30 de novembro a Serenity Week acontece no Algrave (no Pine Cliffs) e em Cascais (no Sheraton Cascais Resort). A campanha The Art of Well Being oferece 50% de desconto em todas as experiências de bem-estar disponíveis nos menus de SPA de ambos os resorts, bem como 25% de desconto em todos os produtos de beleza, de diferentes marcas, comercializados nos espaços.

Sisu: na Black Friday haverá descontos de 30% em vários serviços como Facial Alta Vibração (que fica assim com um valor de 70 euros); Pacote Facial Iluminadora, com 4 sessões (210 euros); Gentleman’s Facial (55 euros) e Pacote Massagens, com 4 sessões de 60 minutos cada (180 euros). Estas promoções são válidas para compras realizadas entre os dias 15 e 28 de novembro. Na Cyber Monday haverá duas ofertas especiais. Na compra de um Gift Card, desconto de 25% na marcação do próximo serviço em estúdio e na compra de uma Facial, oferta de um serviço de Manicure. Ofertas válidas para compras efetuadas entre os dias 29 de novembro e 4 de dezembro.

Skin: de 1 a 30 de novembro em produtos selecionados, em compras superiores a 100 euros da Skinceuticals, oferta de uma bolsa com amostras da marca ou em compras superiores a 200 euros da Skinceuticals, oferta de um Skinceuticals HA Intensifier 15 ml. Obrigatório selecionar oferta no checkout. A campanha Skinceuticals Black Friday não é acumulável entre si ou com outras campanhas ou promoções.

SkinCeuticals: de 1 a 30 de novembro, nas farmácias aderentes. Na compra de dois produtos, o segundo tem um desconto de 30%.

Spa Ceylon: entre 26 e 28 de novembro, o Black Weekend vai deixar todos os produtos com descontos de 20% e, em compras superiores a 100 euros, a marca oferece uma Manteiga/Sabonete Spa Ceylon. Os clientes habituais podem usufruir de um desconto superior de 25% em toda a loja mediante apresentação do cartão cliente. Tudo se prolonga pelos dias 29 e 30 de novembro, a propósito da Cybermonday.

Wells: de 19 a 28 de novembro, descontos até 30% em marcas de saúde, bebé e beleza e descontos até 50% em perfumes. De 26 a 29 de novembro, mais de 10% de desconto exclusivo na loja online.

Airfree: de 26 a 29 de novembro, uma significativa baixa de preços em dois modelos da gama doméstica de purificadores de ar: o P 100 e o P 3000, nos pontos de venda aderentes.

Castro Electrónica: entre 13 e 24 de novembro, a campanha Black Days tem descontos até 80%.

Fnac: de 12 a 28 de novembro acontece a Missão Black Friday Fnac, com descontos em diferentes categorias de produtos, para compras realizadas tanto em lojas físicas, como no site, na App e através do serviço Liga e Encomenda. No dia 11, a partir das 21h00, os aderentes têm um early access nas lojas físicas e no site. O período de trocas e devoluções foi alargado até 16 de janeiro.

GMS Store: entre 15 e 28 de novembro, descontos até 70%.

iServices: aqui a Black Friday transforma-se em Orange Season. Os descontos podem chegar até aos 35% e os portes são grátis em todos os produtos.

Nos: até 29 de novembro, descontos até 50%.

SaveFamily GPS: entre 22 a 29 de novembro, a marca de tecnologia infantil oferece descontos de 15% e portes de envio, para quem quiser comprar um relógio SaveFamily para os mais pequenos.

Staples: desconto até 100 euros numa seleção de portáteis e 20% de desconto na gama WOW, ambos até dia 28 de novembro.

Vodafone: uma série de promoções e exclusivos online.

Worten: de 3 a 29 de novembro. Nas lojas físicas e online. “Um mês de super descontos em que nada fica de fora.”

Meliá: até 28 de novembro, descontos até 50% com cancelamento gratuito.

Pestana Hotel Group: de 12 a 29 de novembro há descontos em estadias que podem chegar aos 42% de desconto, para férias, escapadinhas ou fins de semana prolongados.

Porto Spa Week: A iniciativa reúne seis hotéis do Grande: Porto Flumen Wellness Center no Hotel Hilton Porto Gaia, Satsanga Spa & Wellness no Hotel Vila Galé Porto, Vila Foz Hotel & SPA, Sheraton Porto Hotel & SPA, Le Monumental Nuxe Spa no Le Monumental Palace, e o Hotel Solverde Spa & Wellness Center. Entre 29 de novembro e 5 de dezembro, há cerca de duas dezenas de tratamentos disponíveis com descontos até 50%, 10% de desconto no menu de Spa, várias ofertas especiais e gift vouchers para usar mais tarde ou para oferecer, uma vez que têm validade até ao final de janeiro de 2022

YOTEL Porto: de 18 de novembro a 2 de dezembro um desconto de 40% sobre a melhor tarifa disponível, para reservas até 31 de outubro de 2022, para reservas feitas diretamente ou através do site.

Asos: desconto de 20% em calçado com código no site. E desconto até 50% em mais de 10 000 peças de roupa.

Blurbird: entre os dias 2 e 30 de novembro a campanha Black Month oferece descontos até 40% em mais de 3000 relógios e joias. Os descontos iguais ou superiores a 30% não acumulam com cartão cliente e vales.

BOUMarket: o mercado online de marcas portuguesas terá descontos até 50% em produtos de diferentes categorias como moda, bijuteria e joias, gourmet, criança, lar doce lar e gifts.

Clube Fashion: a ação Clubefashion Black Friday decorre entre os dias 5 de novembro e 3 de dezembro e consiste no reembolso da totalidade do valor, para converter em compras a partir do dia 4 de dezembro.

Diverge: desconto até 30%.

Globoplay: entre os dias 26 e 29 de novembro, quem aderir à plataforma de streaming da Globo poderá usufruir de um desconto de 50% na mensalidade (atualmente de 8,99 euros) durante os primeiros três meses.

Glovo: no dia da Black Friday a app da Glovo terá vários produtos, como computadores, pequenos electrodomésticos, roupa e kits de maquilhagem, desporto e tecnologia, a apenas 1 euro. Parceiros como Worten, Zippy, iServices, Science4You e Well’s vão ter descontos, que até aos 50% em alguns produtos. Os preços são iguais aos das lojas. Entre 25 e 28 de novembro, na Worten, todas as lojas disponíveis na app vão estar com taxa de entrega grátis, limitada aos primeiros 5.000 pedidos.

La Redoute: descontos até 60% em móveis, têxtil-lar, artigo para mulher, artigos para criança e outlet. Mais 10% com código proporcionado no site. Envio grátis, mesmo nos móveis.

OLX: de 19 a 26 de novembro haverá uma landing page dedicada à campanha Black Friday Fever, com descontos a partir de um mínimo de 15%. Além dos descontos especiais nos produtos em destaque, haverá ainda outras surpresas.

OPTO: entre os dias 13 e 26 de novembro, a plataforma de conteúdos nacionais da SIC oferece 50% de desconto na subscrição anual (de 19,99 euros).

Ambar: entre os dias 22 e 29 de novembro a marca portuguesa de material escolar e escritório oferece descontos até 40% na gama permanente, em todos os produtos da coleção Back To School e em todas as agendas escolares.

Totale Pizzeria Pop: na quinta-feira, dia 25, no restaurante do Saldanha na compra de uma pizza Totale à escolha, oferta de uma pizza Totalina. Esta promoção aplica-se apenas à compra para consumo no restaurante ou no regime de take-away, com a recolha em loja.