Mantendo-se as dúvidas ainda sobre as ciclovias na cidade, Carlos Moedas quer deixar claro que a mobilidade suave também é uma preocupação do seu executivo. À boleia da primeira reunião pública de câmara — e já depois de questionado pelo Bloco de Esquerda sobre a suspensão dos programas — o Executivo lisboeta deverá aprovar o reforço do orçamento do Programa de Apoio à Aquisição de Bicicletas e do Programa Municipal Comboios de Bicicletas.

Ao Observador, o vereador responsável pela pasta da mobilidade Ângelo Pereira garante ainda que a inclusão das bicicletas Gira no passe Navegante a partir de janeiro também avançará sem “qualquer retrocesso”.

Na última reunião de câmara, o executivo já tinha sido questionado pelos vereadores da oposição sobre a suspensão dos programas e o ex-parceiro do PS na autarquia tinha questionado por escrito o novo executivo sobre os motivos para que se mantivessem ainda suspensos, mas a resposta chega agora através de duas propostas para reforço de verbas.

O vereador Ângelo Pereira acrescenta ainda que os programas estavam suspensos desde os últimos meses do mandato de Fernando Medina e que ainda não tinham sido repostos apenas por questões de agenda, dando agora um avanço nessa área com as propostas a serem aprovadas já nesta sexta-feira.

O Programa de Apoio à Aquisição de Bicicletas tem ainda 1.187 “candidaturas em validação” que foram submetidas até dia 18 de novembro, com um valor estimado que ultrapassa em 14% o “valor cabimentado para o Programa” ainda antes do final de apresentações de candidaturas, a 30 de novembro.

Para garantir que chega a um maior número de pessoas, o executivo propõe agora reforçar este apoio em 141 mil euros, sendo que a maior fatia vai para as “transferências para as famílias” com 119.395 euros (com mais 16 mil para reparações e acessórios) e para “empresas privadas – pessoas coletivas privadas” com mais 5.05 euros.

Já o Programa Municipal Comboios de Bicicletas, que envolve vários comboios de bicicletas em comunidades escolares na cidade, irá receber para s anos de 2021 e 22 um total de 55.550 euros. A primeira (33.330 euros) e segunda (11.110 euros) tranches serão entregues ainda em 2021 ficando a terceira e última reservada para 2022 consoante a “entrega do relatório de avaliação após o fim do ano letivo 2021/2022”.