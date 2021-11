Bernardo, Cancelo e um novo conceito: o passe para a assistência (a crónica da vitória do City frente ao West Ham)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais um jogo do Manchester City, mais um jogo com os três portugueses do plantel em campo. Rúben Dias, o patrão do setor recuado que chegou, viu e venceu no Etihad Stadium e que está nomeado para todos os galardões existentes em 2021 que envolvam o Melhor Defesa do Ano (os Globe Soccer Awards foram o último exemplo). João Cancelo, o lateral direito que já se habituou a jogar à esquerda, que passou também pelo meio-campo e que se está a tornar mais uma obra prima de Pep Guardiola a nível de crescimento no plano técnico e tático. Bernardo Silva, o fantasista entre o meio-campo e o ataque que teve períodos de altos e baixos mas que voltou a assumir o protagonismo de outras épocas. Agora, ele era “o” protagonista.

“Na minha opinião, o Bernardo é um dos melhores jogadores no mundo na atualidade. A qualidade que ele tem como jogador é incrível e tem uma outra coisa: trabalha sempre muito para isso. É um jogador que adoro. Não lhe interessa o momento do jogo, gosta de trabalhar e de ter a bola. Muitas vezes não tem tanto crédito porque não marca tantos golos nem faz muitas assistências mas se olharem a forma como joga, de certeza que gostam”, comentou Gabriel Jesus, o herói da reviravolta com o PSG durante a semana com um golo e uma assistência, depois do 2-1 que teve também um passe para golo do português.

Mesmo concentrado no Manchester City, o português tem “mundo” e gosta de mostrar a sua opinião, como aconteceu ainda este sábado quando questionou o porquê de haver jogo entre Belenenses SAD e Benfica com os azuis reduzidos apenas a nove elementos. Essa é também uma faceta apreciada por Pep Guardiola, que ainda recentemente voltou a falar do esquerdino e do seu regresso à melhor forma. “Há algumas exibições das quais nem é necessário falar. Só temos de ver e apreciar. A performance do Bernardo fala por si. Uma palavra? Apenas magnífico. Vir a Anfield e fazer o que ele fez… É um grande jogador, um jogador excecional”, referiu o técnico espanhol após o empate com o Liverpool. “Defensiva e ofensivamente, ele é tão intuitivo. Com a bola, dá-nos sempre aquele toque extra, o passe extra de que precisamos para estarmos unidos e nunca perde a bola”, acrescentou mais recentemente.

L'Etihad Stadium est blanc de neige. ❄️ Manchester City reçoit West Ham à 15h. pic.twitter.com/MLoqnSpNTl — Actu Foot (@ActuFoot_) November 28, 2021

Era também a pensar nele que Pep Guardiola ia olhando para a neve que caía no Etihad Stadium enquanto as equipas iam fazendo os exercícios de aquecimento, já depois do adiamento do Burnley-Tottenham pela mesma razão. É que, além de ser nesta fase um imprescindível da equipa, outros elementos como Phil Foden, Kevin de Bruyne ou Jack Grealish têm acusado alguns problemas físicos que os afastam da equipa, sendo que, em paralelo, a equipa iria ter um total de dez jogos em cinco semanas até 3 de janeiro. O jogo acabou mesmo por realizar-se os três portugueses estiveram em foco, neste caso não com assistências e golos mas com grandes exibições e um novo conceito que merece ser destacado: o passe para assistência.

11 – Manchester City have won 11 of their last 13 matches against West Ham in all competitions, losing none. Over this period they have scored 35 goals against the Hammers while conceding only six in return. Directors. pic.twitter.com/NdukWsPqMr — OptaJoe (@OptaJoe) November 28, 2021

Mesmo com neve a cair e que era tudo menos o cenário mais agradável para jogar futebol, o West Ham teve uma entrada personalizada, fiel aos princípios que colocaram os londrinos como uma das revelações da prova até ao momento e com Fornals e Michail Antonio como setas apontadas à baliza de Ederson tendo na dupla Declan Rice-Soucek um dos melhores meio-campos a dois da Premier League. No entanto, com o passar dos minutos, o Manchester City foi conseguindo impor mais o seu jogo e teve duas grandes chances para inaugurar o marcador, num cabeceamento de Laporte após canto de Gündogan que bateu ainda no poste (15′) e um golo anulado a Mahrez por fora de jogo no momento do passe após recuperação (16′).

15 – Ilkay Gündogan has scored 15 non-penalty goals in 37 Premier League appearances since the start of last season; the most of any midfielder, ahead of Bruno Fernandes in second place (13 in 49 apps). Fox. pic.twitter.com/tHpQOcHOMi — OptaJoe (@OptaJoe) November 28, 2021

Tinham ficado os primeiros avisos, o conjunto de David Moyes ainda conseguiu responder e voltar a ter tudo mais equilibrado, mas o aumento da neve que caía coincidiu também com uma avalanche mais forte ofensiva por parte do Manchester City que trouxe frutos com muito mérito de João Cancelo, lateral que fez um passe fabuloso da esquerda para a direita isolando Mahrez para a assistência que deu o 1-0 na pequena área a Gündogan (33′) antes de Gabriel Jesus ver Fabianski evitar o segundo e depois o poste anular também essa hipótese em novo lance que começou num movimento para dentro de Cancelo (42′).

