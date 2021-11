Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Morreu este domingo o capitão da Seleção Nacional de Hóquei em Campo, Luís Tavares, anunciou a Federação Portuguesa de Hóquei através do Facebook.

O jogador tinha 27 anos de idade.

De acordo com o Record, que cita o presidente da FPH, Luís Tavares morreu num acidente de viação na Ponte 25 de Abril, que liga Almada e Lisboa.

O acidente ocorreu durante a madrugada e, além da vítima mortal (que viria a morrer no Hospital de Santa Maria, em Lisboa), ficaram feridas pelo menos mais quatro pessoas. Duas estão internadas no Hospital de São José, em Lisboa, e outras duas estão no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Luís Tavares jogava no Casa Pia Atlético Clube, que também deixou uma mensagem de condolências na mesma rede social.

“O Luís Tavares era um rapaz bom, íntegro, afável, solidário e com um enorme talento. Era um campeão no hóquei e acima de tudo na vida! Um exemplo para todos de como se deve estar no hóquei e na vida”, lê-se na nota da Federação Portuguesa de Hóquei.

“O Tavares era o capitão da seleção nacional, porque foi alguém cujas qualidades e características nos levavam para os melhores valores”, acrescenta.

“Mas mais do que capitão, ou um dos melhores jogadores de sempre do hóquei português, o Luís sempre foi um bom amigo.”