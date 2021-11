Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses SAD, voltou a culpabilizar a Liga de não ter adiado o jogo com o Benfica do passado sábado. “Faltou organização, uma reunião e bom senso”, disse, referindo que um encontro com os encarnados, os responsáveis da Liga e o emblema azul seria fundamental para que a partida não se realizasse apenas com nove jogadores.

Em entrevista à CNN Portugal, Rui Pedro Soares disse que está em cima da mesa adiar o próximo jogo do Belenenses SAD frente ao Vizela, que se realiza na próxima segunda-feira. “Neste momento, a minha grande preocupação é a saúde dos meus jogadores e do staff”, afirmou, enfatizando que tem um “número elevado de pessoas” em isolamento, sendo por isso um “risco”.

Sobre o facto de ter requerido a repetição do jogo com as águias, Rui Pedro Soares indicou que faz sentido tendo em conta os regulamentos da Liga, mas que isso se tornou agora um “assunto de advogados”.