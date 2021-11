Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os British Fashion Awards regressaram à sua glória pré-pandemia, na noite desta segunda-feira, 29 de novembro, em Londres. Billy Porter apresentou a cerimónia que fica marcada pelo regresso ao Royal Albert Hall, depois de em 2020 toda a celebração ter acontecido em formato digital. Este ano o TikTok foi o principal parceiro dos British Fashion Council (BFC). A festa contou com inúmeros rostos da moda, bem como uma série de celebridades que encheram o evento de brilho e cor, com os seus looks e joias. Na passadeira vermelha juntaram-se designers, modelos, atrizes, cantoras, estrelas da televisão e do desporto — os melhores looks estão reunidos na galeria, em cima.

Tommy Hilfiger ganhou o prémio de Excelência e Realização, pela sua “excelente contribuição para a indústria global da moda e pela sua contínua dedicação a criar uma marca inclusiva que celebra pessoas de todas as origens e experiências”, pode ler-se no site do BFC. Kim Jones, que atualmente tem as rédeas da Dior Homme e também desenha as coleções Fendi, foi o vencedor do prémio Designer do Ano. Ib Kamara foi distinguido com o prémio Isabella Blow para criador de moda. Ausente da cerimónia, fez-se representar por dois amigos que leram uma declaração: “Eu gostaria de encorajar todas as pessoas a pedirem a este Governo para investir na juventude, nas artes, na humanidade. E a investir em imigrantes”, podia ler-se.

Coube a Idris Elba fazer um tributo a Virgil Abloh, que morreu este domingo, vítima de uma forma rara de cancro. O diretor da Vogue britânica, Edward Enninful, Billy Porter e Kim Jones foram alguns dos presentes que também se juntaram ao tributo aproveitando os seus momentos no palco do Royal Albert Hall para homenagear o designer norte-americano, fundador da marca Off-White e diretor criativo das coleções masculinas da Louis Vuitton.

A Vogue britânica descreve esta cerimónia como mais franca e com menos auto-elogios do que em anos anteriores, resultado do British Fashion Council ter decidido abordar temas urgentes da sociedade como a diversidade, a emergência climática e os novos meios de comunicação, os elementos que a publicação considera estarem a transformar a indústria da moda desde a última vez que aconteceu esta reunião na entrega de prémios de 2019.

O British Fashion Council é a organização que apoia a moda britânica na economia global da moda, tem uma fundação (com o seu próprio prémio nesta cerimónia, entregue a designers emergentes que, de alguma forma, causaram impacto com as suas criações ao longo do último ano) e estes prémios BFC são, não só, uma montra de talentos nacionais para todo o mundo, como também uma angariação de fundos. Todos os distinguidos nesta cerimónia foram votados por um painel de 800 membros da indústria da moda internacional.

Veja aqui a lista completa dos vencedores dos British Fashion Awards 2021:

Designer do Ano: Kim Jones, pela Dior Homme e Fendi

Kim Jones, pela Dior Homme e Fendi British Fashion Council Foundation: Nensi Dojaka

Nensi Dojaka Excelência e realização: Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger Isabella Blow para criador de moda: Ib Kamara

Ib Kamara Pioneiro: Alessandro Michele

Alessandro Michele Designer britânico independente: Simone Rocha pela sua marca homónima

Simone Rocha pela sua marca homónima Reconhecimento especial: Dylan Jones

Dylan Jones Design Metaverso: cSapphire

cSapphire Líderes de mudança: trata-se de 15 distinções entregues a designers, marcas, criativos ou indivíduos que, ao longo do último ano, criaram alguma mudança positiva na indústria da moda. Estas distinções estão divididas em três categorias: Criatividade (para designers e marcas que se distinguiram pela sua criatividade em variadas áreas da moda), Ambiente (para aqueles que se dedicam a reduzir o impacto da indústria da moda no ambiente) e Pessoas (para aqueles que investem na mudança, diversidade e inclusão).

trata-se de 15 distinções entregues a designers, marcas, criativos ou indivíduos que, ao longo do último ano, criaram alguma mudança positiva na indústria da moda. Estas distinções estão divididas em três categorias: Criatividade (para designers e marcas que se distinguiram pela sua criatividade em variadas áreas da moda), Ambiente (para aqueles que se dedicam a reduzir o impacto da indústria da moda no ambiente) e Pessoas (para aqueles que investem na mudança, diversidade e inclusão). Líderes de mudança, Criatividade:

Alessandro Michele para Gucci

Demna Gvasalia para Balenciaga

Jonathan Anderson para JW Anderson and Loewe

Kim Jones OBE para Dior Men & Fendi

Virgil Abloh para Louis Vuitton Men and Off-White

Líderes de mudança, Ambiente:

Bethany Williams para Bethany Williams

Gabriela Hearst para Chloé and Gabriela Hearst

Phoebe English para Phoebe English

Priya Ahluwalia para Ahluwalia

Stella McCartney OBE para Stella McCartney

Líderes de mudança, Pessoas:

Edward Enninful OBE

Harris Reed

Kenya Hunt

Samuel Ross

Telfar Clemens