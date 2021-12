Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Começou com diligências que não conheceram qualquer nome mas que envolveriam 62 jogadores, alguns dos quais comprados e vendidos pela Juventus, e eram descritas pelo Il Tempo como “um novo terramoto no futebol”. Continuou com a operação Prima, um processo que visava diretamente os bianconeri e que motivou a apreensão de centenas de documentos relativos também a contratações e alienações de passes que podiam ter visado a criação de falsas mais valias para equilibrar demonstrações financeiras. Conheceu um capítulo novo esta sexta-feira, com mais buscas nas instalações da Vecchia Signora com o objetivo de chegar a mais uma série de contratos feitos no último triénio e que envolvem também Cristiano Ronaldo.

Como explica a Reuters esta manhã, os promotores italianos ordenaram novas buscas ainda no âmbito da investigação que já se encontrava em curso e um dos contratos agora visados é o da venda do número 7 ao Manchester United no último verão, quase a fechar a janela de transferências. Mais uma vez, existem suspeitas por parte das autoridades de prestação de falsas comunicações ao mercado e aos acionistas e de emissão de faturas inexistentes no sentido de “maquilhar” resultados financeiros. Ao mesmo órgão, a Juventus confirmou as buscas e garantiu que está a colaborar em pleno com as autoridades. Nesse sentido, também o avançado português e o empresário Jorge Mendes podem ser ouvidos no âmbito do processo.

Em atualização