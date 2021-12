Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais um ano, mais uma votação: apesar de ter passado ao lado da discussão da Bola de Ouro de 2021, não indo além da sexta posição, Cristiano Ronaldo voltou a ser nomeado para o Melhor Onze do Ano da IFFHS (Federação de História e Estatística do Futebol), sendo um dos dois nomes que figuraram sempre nas escolhas desde que a eleição começou, em 2017, a par do também avançado Lionel Messi.

Em paralelo, e além do agora avançado do Manchester United que fez os primeiro seis meses do ano na Juventus, também Rúben Dias, central do Manchester City, entrou no Melhor Onze do Ano, sendo apenas o segundo jogador português escolhido desde 2017 após a eleição do médio Bernardo Silva em 2019.

A Itália, que se sagrou campeã europeia de seleções este verão, é o país mais representado num Onze com Donnarumma (AC Milan/PSG); Hakimi (Inter/PSG), Bonucci (Juventus), Rúben Dias (Manchester City), Alphonso Davies (Bayern); Jorginho (Chelsea), Kevin de Bruyne (Manchester City), Lionel Messi (Barcelona/PSG); Mbappé (PSG), Lewandowski (Bayern) e Ronaldo (Juventus/Manchester United).

O Treinador do Ano ainda não é conhecido, sendo que as distinções anteriores pertenceram a Zidane (Real Madrid), Deschamps (França), Jürgen Klopp (Liverpool) e Hansi Flick (Bayern).

As eleições dos anos anteriores desde 2017 foram as seguintes:

2017: Gigi Buffon; Dani Alves, Bonucci, Sergio Ramos e Marcelo; Toni Kroos, Luka Modric e Kevin de Bruyne; Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Gigi Buffon; Dani Alves, Bonucci, Sergio Ramos e Marcelo; Toni Kroos, Luka Modric e Kevin de Bruyne; Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo 2018: Thibaut Courtois; Sergio Ramos, Godín, Varane e Marcelo; Luka Modric, Eden Hazard e Antoine Griezmann; Kylian Mbappé, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Thibaut Courtois; Sergio Ramos, Godín, Varane e Marcelo; Luka Modric, Eden Hazard e Antoine Griezmann; Kylian Mbappé, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo 2019: Alisson; Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sergio Ramos e Matthijs de Ligt; Frenkie de Jong, Bernardo Silva e Kevin de Bruyne; Sadio Mané, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

Alisson; Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sergio Ramos e Matthijs de Ligt; Frenkie de Jong, Bernardo Silva e Kevin de Bruyne; Sadio Mané, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo 2020: Manuel Neuer; Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Virgil van Dijk e Alphonso Davies; Thiago, Kimmich e Kevin de Bruyne; Lewandowski, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.