Pode ser mais uma noite histórica para o futebol português. Com o Sporting já apurado e sem novos objetivos nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, o jogo de Amesterdão vai servir apenas para cumprir calendário. Mas no Dragão, a história é diferente: uma vitória dá o apuramento para os oitavos-de-final da competição e até mesmo um empate pode chegar para os dragões passarem. Uma dupla emissão especial de Desporto que não pode perder, com os relatos em direto da Rádio Observador.

O pré-jogo arranca depois das 19h30, logo com os comentários de Gabriel Alves, que vai olhar em pormenor para o que se passar nos relvados do Dragão e da Johan Cruijff Arena. A ele, junta-se o único “áudio-árbitro” da rádio portuguesa, Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta, que vai estar a ajuizar o trabalho das terceiras equipas. Na bancada da Rádio Observador também temos adeptos: João Castro, autor do podcast Sporting160, vai estar do lado do Sporting, com Júlio Magalhães, membro do painel das Manhãs 360 do lado azul-e-branco.

Depois dos apitos finais, há A Força da Técnica e a Técnica da Força, com a análise detalhada dos jogos de Gabriel Alves, a quem se juntam também, mais tarde, o humorista João Pinto e o escritor Bruno Vieira Amaral para mais um E o Campeão É, com as notas aos protagonistas.

A emissão especial é conduzida por Vicente Figueira e Miguel Cordeiro, com relatos de Ricardo Loureiro no Dragão e de André Maia, com os olhos na partida de Amesterdão.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro