Bugalho: o "novo Portas" ou o velho Sebastião?

O jovem estudante de Ciência Política da Católica Sebastião Bugalho já tinha enviado textos de opinião para vários jornais — mas ninguém os publicava. Um dia, cruzou-se num restaurante com Vítor Raínho, então diretor do jornal i, e combinou enviar-lhe textos. Semanas depois já publicava naquele jornal: primeiro apenas no site, depois na edição em papel. Ganhou logo uma alcunha no meio. Por ser jovem, irreverente e de direita, chamaram-lhe o “novo Portas“. Por ironia, Bugalho acabaria por dizer, em outubro do ano passado, que só havia um nome que podia vencer as eleições europeias à direita: Paulo Portas, o original. Seis meses depois Montenegro fez outra escolha: Sebastião Bugalho, que já ganhou vida própria.

Os primeiros artigos no jornal i roçavam o naïf (“medíocres”, admitiria anos depois), mas havia qualquer coisa, como agora qualifica Montenegro, de “disruptivo”. A velha tendência para a mimetização de Portas — que preparou parte do percurso político no Independente antes de seguir para a política — chegou a ser flagrante e assumida. No Dia dos Reis de 2017, Sebastião Reis Bugalho decide reinar. Assina um artigo de opinião com o título “A estratégia do PS para 2017“, mas deixa a página em branco.

A primeira crónica de Paulo Portas no jornal Semanário, ainda antes de fundar o Independente, tinha sido exatamente assim. O título do artigo era “Os laranjinhas” e o espaço estava todo em branco — a ideia era mostrar que o PSD era de um grande vazio ideológico. Bugalho utilizaria a mesma estratégia mais de 20 anos depois. Já após a fase opiniador, Bugalho integra mesmo a redação e passa a fazer jornalismo nas redações gémeas do jornal i e do semanário Sol. Enfrenta, desde logo, anticorpos. Mas não se importa com isso. Convence-se de que é bom, dos melhores. E não tem pudor em dizê-lo e repeti-lo para quem o quiser ouvir. Na redação, fala de igual para igual com os mais velhos.

Começa, por essa altura, a intensificar a sua rede de contactos, que já não são apenas impulsionados pelos conhecimentos dos pais (os jornalistas Patrícia Reis e João Bugalho), mas pelo seu trabalho e pelo seu padrinho no jornalismo, Vítor Raínho. “Ensinou-me tudo“, confessaria no Programa da Júlia há poucos meses. Apesar de arrogante, do nariz empinado, da pose de sabichão, os colegas de redação (“camarada” é um termo que, por evidentes razões, não utiliza) reconhecem-lhe “bom fundo”.

Há uma história contada ao Observador que exemplifica o lado mais voluntarioso: um dia, um colega teve de ir de emergência para o Algarve porque a avó, doente, piorou subitamente. A noite já ia longa e Sebastião Bugalho prontificou-se a levar o colega à estação de Sete Rios, onde poderia apanhar um autocarro. A meio caminho, Bugalho deu uma guinada no carro: “Não. Vou é levar-te ao Algarve”. Pôs-se a caminho pela A2 e acabou até por dormir no Algarve para na manhã seguinte deixar o amigo à porta do hospital.

No papel de jornalista, escreveu algumas peças que marcaram a atualidade política, como uma entrevista a André Ventura — que não foi tão importante no futuro político de Ventura como Sebastião Bugalho a costuma recordar — e o falso doutoramento de Feliciano Barreiras Duarte, então secretário-geral do PSD. Sobre esta última história, curiosamente, nos bastidores do partido, circulou de imediato que era um favor que o jornalista estava a fazer a Montenegro e/ou a Miguel Relvas para atingir Rui Rio. O artigo jornalístico era, no entanto, uma peça factual e de evidente interesse jornalístico.

Bugalho no arranque de Ventura

É num dos períodos como jornalista — enquanto integra a secção de política do jornal i, no verão de 2017 –, que Sebastião Bugalho faz uma entrevista marcante a André Ventura. O título da entrevista e as parangonas chocam uma parte da classe política: “Os ciganos vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado”. O agora candidato da AD às europeias costuma contar a história como se tivesse sido parte integrante do primeiro dia do resto da vida do Ventura mediático, mas não é bem assim.

Quando entrevistou André Ventura no podcast Os Protagonistas, da SIC Notícias, Sebastião Bugalho faz a introdução da seguinte forma: “Era assim que André Ventura candidato à autarquia de Loures, no verão de 2017, então apoiado pelo PSD, me dizia a mim, então um jovem jornalista, a sua declaração que o transportaria para uma notoriedade nacional.”

É verdade que ajudou, mas não foi Bugalho, como o próprio dá a entender, que começou o caso. Cinco dias antes da entrevista ao i já André Ventura tinha feito declarações similares em entrevista ao Notícias ao Minuto, em que disse, por exemplo, isto: “Não compreendo que haja pessoas à espera de reabilitação nas suas habitações quando algumas famílias, por serem de etnia cigana, têm sempre a casa arranjada”. A entrevista foi feita pela então venturóloga (conhecida pelas dezenas de notícias sobre Ventura que foi escrevendo) do Notícias ao Minuto e mais tarde todo-poderosa da comunicação do Chega, Patrícia Carvalho.

Quatro dias antes da entrevista ao jovem jornalista, já o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, chamava “Trump de Loures” a Ventura e o partido apresentava queixa na Comissão pela Igualdade e Contra a Discriminação Racial. Quer isto dizer que a polémica já existia quando a entrevista saiu no jornal i, embora — e aí Bugalho tem razão — a capa ajudou a que o assunto ganhasse dimensão.

Bugalho chegou a ser visto como alguém com acesso a Ventura ou que, no mínimo, não lhe impunha uma cerca sanitária. Estiveram juntos várias vezes. Uma delas foi até noticiada pela revista Sábado quando, em fevereiro de 2018, jantaram no restaurante Bica do Sapato no aniversário do consultor de campanhas políticas João Gomes de Almeida. Agora, André Ventura reagia à escolha de Sebastião Bugalho como candidato da AD como uma escolha que “gera alguma perplexidade por ser o nome que semanas antes fazia a avaliação de debates televisivos entre líderes de partidos”.

A televisão, a política, a televisão, a política

Um ano depois da entrevista a André Ventura, Sebastião Bugalho chega finalmente à televisão. No verão de 2018, o diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo, que o conhecia através dos pais, de quem era amigo, fica fascinado com as capacidades do jovem. Convida-o para um programa semanal na TVI 24 onde, com outro jovem de 22 anos, António Rolo Duarte, debatia a semana política. Com o Novos Fora Nada, nome do programa, Bugalho chegava finalmente à televisão.

Mas o percurso não seria linear. Em 2018, Sebastião Bugalho afasta-se também do Sol e do i. E do jornalismo. Em entrevista ao Jornal Económico — onde diz coisas como não querer ser o “João Galamba da direita” — explica que saiu do jornalismo não só por “dormir mal e comer as más horas”, mas pelo “esforço” de estar “24 horas por dia em todo o lado”. Em agosto desse ano começa a escrever como colunista no Observador e arranja empregos fora do jornalismo. Tem uma breve passagem pela câmara de Cascais e depois vai trabalhar para o escritório de advogados Morais Leitão. Onde também não fica muito tempo para corresponder a um novo velho chamamento: a política.

Apesar de ser jovem, a vida de Sebastião Bugalho é feita de altos e baixos. Um dos altos foi um convite que recebeu a 23 de janeiro de 2019. Assunção Cristas, como agora conta ao Observador, tinha sido entrevistada por Sebastião Bugalho e ficou “impressionada”. “Achei que tinha para a idade uma boa capacidade de análise e fiquei bem impressionada também com a pertinência das questões e os textos. Queria pessoas jovens e independentes nas listas, porque estávamos muito concentrados numa certa geração, e convidei o Sebastião”, recorda.