Dois anos depois de, pela primeira vez, ter conseguido constituir um grupo parlamentar, ao eleger quatro deputados à Assembleia da República, o PAN não concorre a todos os círculos eleitorais nas eleições de 30 de janeiro. A única voz crítica que se ouviu no último congresso do partido — a de Luís Teixeira —, deixa de ser cabeça de lista por Évora, um círculo em que o partido falha a candidatura. Mas não é caso único.

Açores, Fora da Europa, Europa, Guarda, Évora. São estes os cinco círculos onde o PAN não terá candidatos nas eleições legislativas antecipadas. Dos 17 círculo a que se vai apresentar a votos, o PAN repete cinco nomes: em Braga, Portalegre, Porto, Vila Real e Viseu.

Já a líder do partido, Inês Sousa Real, encabeça a lista de Lisboa; e a líder parlamentar, Bebiana Cunha, vai pelo Porto (o mesmo círculo pelo qual foi eleita nas últimas legislativas). Além da repetente Bebiana Cunha, em Braga, o PAN repete o nome de Rafael Pinto (que foi candidato ao município nas últimas autárquicas); em Portalegre, Jorge Alcobia (o nome que o PAN candidatou ao município de Mafra); em Vila Real, José Castro; e, em Viseu, Carolina Almeida (também candidata ao município nas autárquicas de setembro).

Évora é um dos círculos em que o partido não apresentará qualquer candidato. Luís Teixeira, que avançou em nome do Pessoas-Animais-Natureza naquele distrito, em 2019, foi uma das poucas vozes críticas que se fez ouvir no último congresso do PAN — em que se escolheu a liderança de Inês Sousa Real — e foi o autor de uma proposta que pretendia colocar entraves às relações familiares dentro do partido. Na altura, explicou a proposta lembrando o “familygate” no governo socialista, mas a proposta recebeu apenas 12 votos favoráveis, sendo esmagada na reunião magna do partido.

Também o círculo da Europa fica sem lista do Pessoas-Animais-Natureza. Gonçalo Gomes foi o cabeça de lista em outubro de 2019, mas desfiliou-se do PAN em agosto deste ano, anunciando essa decisão nas redes sociais.

Nos Açores, o partido conseguiu eleger Pedro Neves para a Assembleia Legislativa Regional, nas regionais do ano passado, mas não apresentará agora qualquer lista. Em 2019, tinha sido também Pedro Neves o cabeça de lista pelo círculo açoriano.

Olhando para os candidatos autárquicos do partido, é possível encontrar vários nomes repetidos. Além do caso de Braga, também em Leiria há um nome familiar a liderar a lista: Liliana Vieira, que em setembro foi candidata à Assembleia Municipal da cidade; Ana Poeta candidata-se por Faro depois de ter sido o rosto escolhido pelo partido para a autarquia de Loulé. De candidato à Câmara de Mafra, nas autárquicas, para uma corrida por Portalegre, nas legislativas — Jorge Alcobia é o cabeça de lista do distrito no Alto-Alentejo.

Vitor Pinto é o candidato escolhido pelo PAN para o círculo de Setúbal, o distrito em que, em 2019, o partido conseguiu eleger Cristina Rodrigues (que viria a desvincular-se do partido meses depois). Já experimentado nas autárquicas ao município de Almada, Vitor Pinto segue agora por Setúbal.