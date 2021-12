Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Adeptos radicais de Benfica e Dínamo Kiev envolveram-se esta noite em violentos confrontos na zona do Alto dos Moinhos meia hora antes do encontro da Champions. No final, de acordo com as autoridades, resultaram do momento 54 detenções e 12 feridos, que foram transportados ao hospital. Foram ainda disparados para o ar 17 tiros, no sentido de fazer dispersar o aglomerado de elementos na zona.

“Houve uma situação antes do jogo, pelas 19h30, no exterior do estádio, uma situação de desordem entre adeptos do Benfica e do Dínamo Kiev onde houve necessidade de a polícia se deslocar ao local e fazer cessar esses mesmos confrontos”, explicou no final do encontro Laura Bicheiro, subcomissária da PSP. “Temos a registar 54 detenções, sendo que 12 dos detidos foram assistidos pelo INEM e transportados a unidades hospitalares. Ainda não conseguimos precisar as nacionalidades dos adeptos”, acrescentou.

No primeiro vídeo que começou a circular sobre os incidentes, é visível um largo número de tochas acesas na zona por baixo do viaduto da Avenida Lusíada e, mais tarde, vindas da zona do Alto dos Moinhos, entre muitos gritos e a perplexidade de pessoas que passavam pelo local ou para seguirem para o estádio, ou para outros lugares que não o Estádio da Luz. Num outro vídeo a que o Observador teve acesso, os dois grupos em causa encontram-se perto do cruzamento nessa mesma zona e agridem-se e arremessam tochas até à chegada da polícia, sendo que pelo menos dois adeptos tinham na sua posse bastões.

De acrescentar que, antes desta autêntica batalha campal, já tinham existido confrontos entre adeptos dos dois clubes também na zona do Alto dos Moinhos, nessa altura com registo de três feridos, uma situação que tinha sido confirmada na altura também pela subcomissária da PSP, Laura Bicheiro.

“Não conseguimos apurar ainda a causa dos ferimentos mas acreditamos que tenham sido dos confrontos. São situações de dificuldades respiratórias e pequenos traumas. Os adeptos encontram-se detidos e vão ser presentes a autoridade judiciária que fará todas as diligências necessárias para saber o que originou estes confrontos. As duas situações foram separadas, registámos antes do jogo uma situação com três adeptos feridos, mas esta foi diferente e não conseguimos apurar o que se passou. Foram efetuados 17 disparos para o ar mas cumprimos e conseguimos cessar todos os confrontos”, detalhou.