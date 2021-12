Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O grupo de trabalho que no início deste mês fez o parecer sobre a vacinação de crianças — e que serviu de base à decisão da Direção-Geral de Saúde — não faz referências à contribuição da Ordem dos Enfermeiros, contrária à vacinação generalizada de menores, dando apenas nota de que o representante dos enfermeiros não esteve presente na última reunião, nem participou na versão final.

“A Ordem dos Enfermeiros não se fez representar na reunião de trabalho, do dia de hoje [2 de dezembro, nem se pronunciou sobre o presente documento, até ao momento”. Mas, apesar da ausência física do representante dos enfermeiros — que por motivos profissionais faltou a essa reunião, assim como à de 25 de novembro, tendo apresentado justificação –, a Ordem fez chegar a sua posição àquele grupo de trabalho ainda a 24 de novembro.

Uma troca de correspondência eletrónica com o representante dos enfermeiros a 24 de novembro, a que o Observador teve acesso, revela que foi, pelo menos, enviada a posição do enfermeiro representante, José Vilelas, e validada pela bastonária Ana Rita Cavaco para aquele grupo, com conhecimento de todos os membros. O posicionamento dos enfermeiros é há muito público, estando disponível no seu site: é contra a vacinação generalizada de menores na faixa etária dos 5 aos 11 anos.

Justificando a sua ausência numa reunião do dia 25 de novembro, Vilelas, também presidente da mesa do Colégio da Especialidade de Saúde Infantil e Pediátrica da Ordem dos Enfermeiros, fez chegar na véspera um email ao grupo de trabalho com o que pretendia ver refletido na versão final: “O documento que elaborámos foi validado e assinado pela Sra Bastonária Ana Rita Cavaco e reflete a nossa posição. […] Esperamos que este possa vir a contribuir para a concretização do documento final emitido por este Grupo de Trabalho. Em relação ao primeiro draft irei ler para poder enviar os meus comentários.” O email foi enviado às 20h00 de dia 24 de novembro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Grupo de trabalho confirmou receção de contributo

Vinte minutos depois do envio desta informação, Dina Oliveira, enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica, membro do grupo de trabalho que representará a própria Direção-Geral da Saúde, responde ao email, aceitando a posição da Ordem dos Enfermeiros, enviada por José Vilelas, como contribuição: “Muito agradecemos a sua comunicação e toda a colaboração e disponibilidade nos trabalhos desenvolvidos. O parecer da ordem dos Enfermeiros será acolhido e colocado à discussão na reunião do Grupo de Trabalho”.

Mas não foi a única vez que a Ordem fez saber a sua posição: a bastonária Ana Rita Cavaco reforçou esta posição no dia seguinte, tendo dado entrada na DGS um email, dirigido à Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas.

Após o envio desse contributo, sabe o Observador, e não tendo a posição da Ordem dos Enfermeiros sofrido alterações, a verdade é que não foi feito mais nenhum comentário às versões que foram sendo feitas do parecer e enviadas por email, nem dada qualquer contribuição adicional.

Representante dos enfermeiros reage: Ordem mantém posiciomento

Sobre a ausência na reunião do dia 25 de novembro, Vilelas confirma que a reunião do grupo de trabalho coincidiu com uma atividade profissional que não podia adiar: “Não obstante isso, a Ordem dos Enfermeiros, e nomeadamente eu, enquanto presidente, emitimos um documento, um parecer, com a posição da Ordem e enviámos por e-mail o parecer para o grupo de trabalho para eles terem em conta na reunião, uma vez que eu estaria ausente”.

Também reforça que “o grupo de trabalho respondeu, dizendo que ia ter em conta o parecer da Ordem dos Enfermeiros perante o grupo de trabalho”. Depois de ter enviado a sua contribuição, sem que a mesma ficasse vertida na decisão final, diz ao Observador, ficou estupefacto: “Sinceramente, fiquei perplexo porque nós já tínhamos feito outros documentos relativamente à vacinação dos adolescentes e foi tido sempre em conta o parecer emitido pela Ordem.”

“Mas realço também que, e pode ver-se no documento, há dois ou três elementos que não votaram a favor, de resto todos eram a favor da vacinação. Portanto, eu não estar presente nessa reunião” talvez tenha acabado por favorecer a decisão final, de vacinar crianças dos 5 aos 11 anos: “Foi efetivamente um benefício eu não estar presente, mas felizmente que nós tínhamos emitido o parecer por escrito anteriormente.”

Ao Observador, já a 25 de novembro, Ana Rita Cavaco dissera que a evidência científica não mostrava benefícios superiores aos riscos na vacinação desta faixa etária. E pedia ainda aos enfermeiros que rejeitassem os pedidos para adiar as férias.

O Observador pediu já ao início da noite uma reação à Direção-Geral da Saúde, que até à publicação deste artigo não enviou qualquer resposta.