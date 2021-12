Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois da vitória do Sporting este sábado, águias e dragões entram em campo na 14.ª jornada do campeonato. Com os oitavos de final da Champions garantidos na última jornada da fase de grupos, o Benfica viaja até Famalicão, atual 14.º classificado, com sete pontos de desvantagem para os leões. Já o FC Porto, recebe o Sporting de Braga na ressaca da queda para a Liga Europa, onde os minhotos garantiram a passagem no grupo. Dois jogos para acompanhar numa emissão especial de Desporto com relato em direto da Rádio Observador.

A emissão especial arranca depois das 17h30 com os olhos virados para a porta de entrada do Minho, com os comentários de João Pedro Valente. Depois do apito final da partida entre águias e famalicenses, os microfones viram-se para o Estádio do Dragão, jogo grande com análise de Silas. Pode contar com Relatório de Jogo em dose dupla.

Na análise à exibição das equipas de arbitragem está o único “áudio-árbitro” da rádio portuguesa, Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta. Na bancada da Rádio Observador pode contar com o humorista e ilustre adepto encarnado João Pinto e ainda do adepto portista Luís Pinto Coelho.

A emissão especial é conduzida por Hugo Silva, com relatos de Ricardo Loureiro no Estádio Municipal de Famalicão e de André Maia no Estádio do Dragão.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.