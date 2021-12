A chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, avisou neste domingo que as negociações que acabam de ser retomadas para salvar o acordo nuclear iraniano são a “última oportunidade para o Irão adotar uma posição séria”.

“Esta é a última oportunidade para o Irão chegar à mesa das negociações com uma solução séria para este problema”, disse Liz Truss, no final de uma reunião do G7 em Liverpool.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 reuniram-se este fim de semana em Liverpool, no norte de Inglaterra, país que assegura a presidência do G7 (grupo dos países mais industrializados do mundo: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido).