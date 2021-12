O Metropolitano de Lisboa (ML) anunciou esta quarta-feira a assinatura do auto de consignação dos trabalhos de construção de dois viadutos no Campo Grande para o prolongamento das linhas Amarela e Verde, no âmbito do plano de expansão da rede.

Numa nota, a empresa destacou que o auto de consignação esta quarta-feira assinado com o empreiteiro, um consórcio formado pela Teixeira Duarte e pela Somafel, permitirá construir dois novos viadutos sobre a Rua Cipriano Dourado e sobre a Avenida Padre Cruz, na zona do Campo Grande, e prevê ainda a ampliação da estação do Campo Grande para nascente.

Segundo o contrato, assinado em 3 de novembro de 2020, a obra tem o valor contratual de cerca de 19,5 milhões de euros, mais IVA, e um prazo global de execução de 698 dias a partir desta quarta-feira.

O contrato recebeu visto prévio do Tribunal de Contas em fevereiro de 2021 e o projeto deste lote foi submetido à Agência Portuguesa do Ambiente para avaliação do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE).

O Plano de Expansão do ML prevê o prolongamento da linha em mais dois quilómetros de rede, ligando a estação do Rato ao Cais do Sodré com duas novas estações: a da Estrela e a de Santos, criando-se desta forma uma nova linha Verde, um anel circular no centro de Lisboa, com inauguração prevista para 2024.

Este prolongamento vai servir áreas da cidade de Lisboa anteriormente sem rede do Metropolitano e reforçar a oferta de transporte entre o Cais do Sodré, em Lisboa, e Cascais (transporte ferroviário) e os concelhos de Almada/Seixal/Montijo (transporte fluvial).

Segundo a empresa, a execução dos toscos entre o término da estação do Rato e a estação de Santos já se encontra em execução.

O Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) relativo ao projeto e a construção dos toscos entre a estação de Santos e o término da estação do Cais do Sodré está em conclusão e será depois enviado à Agência Portuguesa do Ambiente.

Encontra-se ainda a decorrer o concurso público relativo à Empreitada de Conceção e Construção dos Acabamentos e Sistemas no âmbito da concretização do plano de expansão relativamente ao prolongamento das Linhas Amarela e Verde e à extensão Rato – Cais do Sodré, acrescentou o ML.