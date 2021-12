Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A informação é oficial e foi confirmada pela própria presidência da República de Angola: o Presidente João Lourenço fez uma “visita de cortesia” ao antigo Presidente José Eduardo dos Santos na manhã do dia 24 de dezembro. A visita, feita à residência onde Dos Santos está alojado no bairro Miramar, em Luanda, ocorreu “dentro do espírito de celebração do Natal”, de acordo com a própria presidência.

Não foram revelados detalhes sobre a duração do encontro nem os temas abordados durante a visita. Porém, uma fonte que esteve presente disse ao jornal Expresso que o encontro “correu muito bem” e que João Lourenço ofereceu um presente a José Eduardo dos Santos.

O gesto, que ocorreu pouco depois do congresso do MPLA, foi visto com bons olhos por alguns históricos do partido. “Acho uma iniciativa muito boa por parte do Presidente”, disse ao Expresso Lopo do Nascimento, antigo primeiro-ministro de Angola. O país vai a eleições presidenciais no próximo ano.

O encontro mostra uma aproximação entre as duas figuras do MPLA, cujas relações têm estado frias devido aos processos judiciais que decorrem contra os filhos de José Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos (condenado a cinco anos de prisão) e Isabel dos Santos (acusada de corrupção).

José Eduardo dos Santos voltou a Angola em setembro, depois de alguns anos no exílio em Espanha.