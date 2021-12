Em atualização

O arcebispo emérito Desmond Tutu, um dos rostos da luta contra o regime do apartheid na África do Sul, morreu este domingo, aos 90 anos

A sua morte foi anunciada esta manhã na Cidade do Cabo através de um comunicado lido pelo presidente do país, Cyril Ramaphosa, que descreveu o clérigo como um “líder espirtiual icónico, ativista anti apartheid e defensor dos direitos humanos em todo o mundo”.

No Twitter, Ramaphosa voltou a evocar o nome de Tutu e a assinalar a perda para a nação sul africana que se tem vindo a despedir da “geração extraordinária” que garantiu um país livre.

Desmond Tutu was a patriot without equal; a leader of principle and pragmatism who gave meaning to the biblical insight that faith without works is dead. We pray that Archbishop Tutu’s soul will rest in peace but that his spirit will stand sentry over the future of our nation. pic.twitter.com/ULGzhOOn9E

— Cyril Ramaphosa ???????? (@CyrilRamaphosa) December 26, 2021