O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, confirmou esta terça-feira que convocou o Conselho NATO/Rússia para janeiro, em momento de disputa sobre a concentração de dezenas de milhares de militares russos na fronteira ucraniana.

Um funcionário da Aliança Atlântica em Bruxelas tinha revelado, no domingo, que o principal fórum de diálogo entre a NATO e Moscovo estava convocado para 12 de janeiro.

Numa mensagem divulgada esta terça-feira na rede social Twitter, Stoltenberg confirmou que solicitou uma “reunião do Conselho da NATO/Rússia para janeiro”.

Spoke with #UK Foreign Secretary @trussliz about Russia’s continued unprovoked & unexplained build-up in & around #Ukraine. #NATO’s actions are defensive & proportionate, and we remain open to dialogue. I have called for a meeting of the NATO-Russia Council in January.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 28, 2021