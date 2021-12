A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) agendou, esta quarta-feira, para 22 de janeiro o Sporting-Sporting de Braga, da 19.ª jornada da Primeira Liga, de acordo com o calendário divulgado das 17.ª à 20.ª jornadas.

O jogo entre o campeão em título e o atual quarto classificado é o principal destaque do quarteto de jornadas agora com datas definidas, entre o fim da primeira volta e o início da segunda do campeonato.

Sem hora e data definida estão, para já, três encontros relativos à 20.ª jornada, no caso o Belenenses SAD – Sporting, o Benfica – Gil Vicente e o Santa Clara – Boavista, que decorrerão em 1 ou 2 de fevereiro.

Estes casos prendem-se com a participação de “leões”, “águias” e açorianos na final a quatro da Taça da Liga, com os semifinalistas vencidos a jogarem no primeiro dia de fevereiro e os vencedores, que disputarão a final, no dia 2.

Programa da 17.ª jornada:

Sexta-feira, 7 jan:

Santa Clara – Sporting, 17:30 (18h30 em Lisboa).

Sábado, 8 jan:

Vizela – Moreirense, 15h30.

Estoril Praia – FC Porto, 18h00.

Boavista – Tondela, 20h30.

Domingo, 9 jan:

Portimonense – Marítimo, 15h30.

Benfica – Paços de Ferreira, 18h00.

Sporting Braga – Famalicão, 18h00.

Belenenses SAD – Arouca, 20h30.

Segunda-feira, 10 jan:

Gil Vicente – Vitória Guimarães, 20h15.

Programa da 18.ª jornada:

Sexta-feira, 14 jan:

Famalicão – Paços de Ferreira, 20h15.

Sábado, 15 jan:

Boavista – Gil Vicente, 15h30.

Benfica – Moreirense, 18h00.

Sporting Braga – Marítimo, 18h00.

Estoril Praia – Arouca, 20h30.

Domingo, 16 jan:

Santa Clara – Tondela, 16h00 (17h00 em Lisboa).

Vizela – Sporting, 18h00.

Belenenses SAD – FC Porto, 20h30.

Segunda-feira, 17 jan:

Portimonense – Vitória Guimarães, 20h15.

Programa da 19.ª jornada:

Sexta-feira, 21 jan:

Arouca – Benfica, 19h00.

Paços de Ferreira – Boavista, 21h00.

Sábado, 22 jan:

Moreirense – Santa Clara, 15h30.

Tondela – Vizela, 18h00.

Sporting – Sporting Braga, 20h30.

Domingo, 23 jan:

Marítimo – Belenenses SAD, 15h30.

Vitória Guimarães – Estoril Praia, 15h30.

Gil Vicente – Portimonense, 19h00.

FC Porto – Famalicão, 20h30.

Programa da 20.ª jornada:

Domingo, 30 jan:

Estoril Praia – Paços de Ferreira, 15h30.

Vizela – Vitória Guimarães, 15h30.

Sporting Braga – Moreirense, 18h00.

FC Porto – Marítimo, 20h30.

Segunda-feira, 31 jan:

Portimonense – Tondela, 19h00.

Famalicão – Arouca, 21h15.

Terça-feira, 01 fev, ou quarta-feira, 02 fev:

Belenenses SAD – Sporting, hora a definir.

Benfica – Gil Vicente, hora a definir.

Santa Clara – Boavista, hora a definir.