O Paulinho de 2021 despediu-se deste ano já como o Paulinho que quer ser em 2022 (a crónica do Sporting-Portimonense)

Foi um ano como poucos: em 2021, o Sporting foi campeão nacional 19 anos depois da última vez, conquistou a Taça da Liga pela terceira ocasião em quatro anos e ainda ganhou a Supertaça Cândido de Oliveira ao bater o Sp. Braga no final de julho. Esta quarta-feira, em Alvalade e contra o Portimonense, os leões encerravam um ano histórico que levou o clube de regresso ao topo do futebol português, de regresso à discussão de todas as decisões e, acima de tudo, de regresso à estabilidade. E todos esses fatores tinham um nome como denominador comum — Rúben Amorim.

Na última conferência de imprensa de antevisão do ano, o treinador leonino cumpria com os desígnios habituais e não entrava em romantismos, recordando que era preciso vencer primeiro o Portimonense para assistir ao Clássico entre FC Porto e Benfica com a possibilidade de roubar pontos a um ou aos dois rivais. “O mais importante é o nosso jogo. Ganhando, mantemos a nossa posição. Fazemos as contas mas temos de ganhar ao Portimonense. Vamos focar no nosso jogo e, depois, vamos ver o Clássico. No fim, um dos três cenários estará em cima da mesa, sabendo que ainda muita gente vai perder pontos. Quem está mais tranquilo e com mais calma ao seu redor colhe melhores resultados, penso eu. A única coisa que nos interessa é ganhar o nosso jogo”, explicou Amorim.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Portimonense, 3-2 16.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: António Nobre (Leiria) Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Matheus Reis, Ricardo Esgaio (Geny Catamo, 59′), João Palhinha (Daniel Bragança, 55′), Matheus Nunes, Nuno Santos, Sarabia, Pedro Gonçalves, Paulinho (Tiago Tomás, 90′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: André Paulo, João Virgínia, José Marsà, Flávio Nazinho, Gonçalo Esteves, Dário Essugo Treinador: Rúben Amorim Portimonense: Samuel, Willyan, Pedrão, Lucas Possignolo, Fali Candé (Renato Júnior, 85′), Ewerton (Luquinha, 85′), Pedro Sá, Filipe Relvas, Angulo (Saná, 90+2′), Fabrício (Henrique Jocú, 68′), Nakajima (Anderson Oliveira, 85′) Suplentes não utilizados: Payam Niazmand, Nakamura, Paulo Estrela, Aponza Treinador: Paulo Sérgio Golos: Matheus Reis (21, ag), Paulinho (65′, 76′ e 83′), Lucas Possignolo (90+2′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Gonçalo Esteves (22′), a Willyan (30′), a Pedro Gonçalves (30′), a Paulinho (45+3′), a Pedro Sá (45+3′ e 58′), a Matheus Nunes (62′); cartão vermelho por acumulação a Pedro Sá (58′)

Certo é que, com o fim de 2021, Rúben Amorim fechava um ano de total afirmação no universo leonino e no universo nacional. Para além do título de campeão nacional que acabou com o longo jejum do Sporting, o treinador tornou-se a cara de um sistema tático, a cara de uma formação de renome e a cara do próprio clube, assumindo quase por inteiro a comunicação dos leões ao longo das semanas. Amorim é um manager à antiga — treina, decide, comunica e opina. E foi, desde 2020 mas principalmente em 2021, a coluna vertebral que endireitou o Sporting.

Esta quarta-feira, os leões recebiam então um Portimonense que aparecia em Alvalade no sexto lugar da Primeira Liga e com a possibilidade de subir ao top 5, já que o Estoril já havia perdido nesta jornada. Depois das naturais alterações no jogo contra o Casa Pia na Taça de Portugal, Amorim recuperava os habituais titulares e só fazia as mexidas a que era obrigado: Luís Neto e Bruno Tabata estavam ambos de fora por castigo, Manuel Ugarte testou positivo à Covid-19 e Feddal, Rúben Vinagre, Pedro Porro e Jovane continuam lesionados. Assim, Matheus Reis entrava no trio de centrais e Nuno Santos aparecia na ala esquerda, com Ricardo Esgaio a ser o responsável pelo lado contrário. Nos algarvios, Paulo Sérgio tinha em Moufi e Lucas Fernandes duas baixas de última hora, ambos por terem testado positivo à Covid-19.

Os primeiros instantes foram suficientes para perceber a forma como o Portimonense se apresentava em Alvalade: os algarvios colocavam uma linha de seis na zona mais recuada, com quatro defesas-centrais, e obrigavam o Sporting a lateralizar praticamente todas as iniciativas, já que o corredor central ficava totalmente obstruído. A partir daí, e sempre que conseguiam ter bola, exploravam a profundidade e as costas da defensiva leonina, que estava frequentemente subida no terreno, tentando potenciar a velocidade de Fali Candé de um lado e Angulo do outro. Os leões cedo conquistaram um ligeiro ascendente na partida, de forma natural, e João Palhinha foi o autor do primeiro remate da partida — um pontapé rasteiro de fora de área que Samuel encaixou (6′).

O jogo ia sendo disputado a um ritmo elevado e interessante, embora sem grande qualidade ou nota artística, e o Portimonense ia demonstrando uma capacidade acima da média para defender de forma sólida e causar perigo na transição rápida — algo que, contra o Sporting e especialmente em Alvalade, nem sempre é algo fácil de executar. Nakajima teve a melhor oportunidade do jogo até ao momento, com um grande pontapé de fora de área que Adán defendeu contra a trave (10′), e os leões só conseguiram responder com um desvio acrobático mas desenquadrado de Sarabia depois de um cruzamento de Pedro Gonçalves (18′). A equipa de Rúben Amorim não era capaz de esconder as dificuldades claras que ia tendo para chegar ao último terço adversário e acabou por ser traída por mais uma transição do Portimonense: Fali Candé fugiu a Esgaio e a Inácio na esquerda, implementando muita velocidade, e cruzou rasteiro para a grande área; aí, pressionado com a presença de Fabrício, Matheus Reis procurou o desarme mas acabou por desviar para a própria baliza, colocando os algarvios a ganhar em Alvalade (21′).

Com o autogolo do central ainda antes da meia-hora, o Sporting encontrava-se numa posição pouco habitual: a perder no Campeonato, algo que só havia acontecido em Famalicão, na 4.ª jornada, e curiosamente também devido a um autogolo (na altura, de Nuno Mendes). Os leões procuraram reagir à desvantagem principalmente através de Sarabia, que era o grande inconformado da equipa e que ia desequilibrando tanto na direita como no corredor central, e o espanhol ficou perto de empatar com um pontapé ao segundo poste que Samuel defendeu (27′). O guarda-redes do Portimonense tornou-se protagonista no último quarto de hora da primeira parte, defendendo remates de Pedro Gonçalves (33′) e Ricardo Esgaio (42′), e o Sporting foi mesmo para o intervalo a perder pela primeira vez neste Campeonato.

Embora explorassem essencialmente a ala esquerda, onde Angulo estava visivelmente esgotado devido aos quilómetros percorridos entre tarefas defensivas e ofensivas, os leões causavam perigo principalmente a partir da direita e de Sarabia. O problema, quase sempre, era que os cruzamentos da área terminavam de forma infrutífera e, sempre que o Sporting tentava atacar pelo corredor central, a muralha algarvia aparecia para fechar caminhos e criar um autêntico labirinto.

