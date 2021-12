Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Luis Díaz de fora por Covid-19, Evanilson castigado, Pepe e Grujic ainda lesionados tal como Marcado, a dúvida que estaria sempre presente pela entrada de uma nova equipa técnica do Benfica com tudo o que isso pode ter de efeitos na forma de jogar da equipa e na própria motivação dos jogadores. Se na teoria o FC Porto partia como claro favorito, o contexto do segundo clássico num lapso de uma semana poderia trazer dificuldades extra para os dragões e foi essa mensagem que Sérgio Conceição foi tentando passar durante a semana. No final, apesar de ter sido um encontro mais dividido do que na Taça de Portugal, o conjunto azul e branco conseguiu somar nova vitória. E, com isso, fechou o ano de 2021 com vários recordes.

Com mais um triunfo a contar para o Campeonato, Sérgio Conceição tornou-se apenas o quarto treinador na história dos dragões a fechar um ano civil sem qualquer derrota no Campeonato, depois de Artur Jorge (1986), Bobby Robson (1995) e Vítor Pereira (2011). Em paralelo, o técnico passou também a ter a segunda maior série de jogos seguidos na Primeira Liga sem derrotas, superando os 43 de Vítor Pereira e ficando a nove de Bobby Robson, que apesar de não ter comandado alguns encontros no final da sequência por doença (foi substituído pelo adjunto Augusto Inácio) continua a ser o treinador principal.

⌚️Apito final: FCP 3-1 SLB ????????Sérgio Conceição de mãos dadas como registo de ????????André Villa-Boas numa edição da ????Liga Portuguesa:

44 pts em 16 jornadas, +32 de saldo de golos ????????Siska tem o recorde de pontos (45) à 16.ª jornada do FC Porto, logo na 1.ª edição da Liga (1939/40). pic.twitter.com/hvw0oMcWZI — playmakerstats (@playmaker_PT) December 30, 2021

Ao mesmo tempo, os 44 pontos alcançados à 16.ª jornada igualaram a segunda melhor prestação do clube até esse momento que pertence a André Villas-Boas em 2010/11, ficando apenas a um do registo de Siska naquela que foi a primeira edição da Primeira Liga na temporada de 1939/40.

⌚️Apito final: FCP 3-1 SLB ????FC Porto completou um ano civil na ????????Liga Portuguesa sem derrotas:

2021 ????????Sérgio Conceição

2011 ????????Vitor Pereira

1995 ????????????????????????????Bobby Robson

1986 ????????Artur Jorge pic.twitter.com/wdaeAulRcK — playmakerstats (@playmaker_PT) December 30, 2021

Olhando apenas para o clássico, Sérgio Conceição passou a ser também o segundo treinador do FC Porto com mais jogos consecutivos sem perder frente ao Benfica, com seis vitórias e dois empates, numa série só superada pelo registo entre novembro de 1988 e abril de 1991. No entanto, há um outro registo que não permite colocar a luta pelo título apenas a dois com o Sporting apesar dos sete pontos de desvantagem do Benfica, na medida em que a única vez em que os encarnados conseguiram ainda recuperar de um fosso tão grande à 16.ª jornada foi na temporada de 2018/19, quando Bruno Lage bateu… Sérgio Conceição.

⌚️Apito final: FCP 3-1 SLB ⚠️A uma jornada do final da 1.ª volta da Liga bwin 2021/22, ????FC Porto e ????Sporting têm vantagem de 7 pontos para o ????Benfica. Só por uma vez uma equipa conseguiu recuperar 7+ pontos à 16.ª jornada: ????????Bruno Lage em 2018/19 ???? pic.twitter.com/ZrYtlAANrD — playmakerstats (@playmaker_PT) December 30, 2021

“Quando as vitórias se traduzem em títulos, isso sim deixa-me extremamente contente. Quando não conseguimos, são apenas vitórias que nos podem valer títulos no próximo ano. Que tenhamos um 2022 a festejar títulos, aproveitando para desejar um feliz ano a todos, em especial aos portistas”, comentou Sérgio Conceição no final do encontro e de um ano onde realizou 59 jogos oficiais, ganhou 39, teve 12 empates, consentiu oito derrotas, marcou um total de 121 golos mas não conquistou nenhum troféu.