Pepê, o eterno prometido que nem deixou ter saudades do amor que não apareceu (a crónica do FC Porto-Benfica)

E, numa semana, tudo o vento mudou. Há apenas sete dias, FC Porto e Benfica defrontaram-se no Dragão para a Taça de Portugal e nem Sérgio Conceição nem Jorge Jesus estiveram no banco de suplentes, ambos castigados pelo Conselho de Disciplina. Sete dias depois, FC Porto e Benfica voltavam a defrontar-se no Dragão mas para o Campeonato e Sérgio Conceição estava de volta. Jorge Jesus, porém, não sobreviveu ao Natal — e tornou este Clássico ainda mais imprevisível.

Depois do encontro para a Taça, onde os dragões foram claramente superiores e beneficiaram de uma exibição para lá de apagada dos encarnados, Jorge Jesus rescindiu com o Benfica na sequência de um desentendimento com Pizzi e da falta de comparência de todo o plantel no treino enquanto protesto contra o facto de o capitão ter sido colocado a trabalhar à parte. Procuraram-se culpados, procuraram-se justificações, procuraram-se consequências: mas, em termos práticos, tudo o que importa para o universo encarnado é que Jesus é passado e Nélson Veríssimo é o presente até ao final da temporada.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder FC Porto-Benfica, 3-1 16.ª jornada da Primeira Liga Estádio do Dragão, no Porto Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa) FC Porto: Diogo Costa, João Mário (Manafá, 29′, Corona, 60′), Mbemba, Fábio Cardoso, Zaidu, Uribe, Vitinha, Otávio, Fábio Vieira (Sérgio Oliveira, 83′), Pepê (Francisco Conceição, 83′), Taremi (Toni Martínez, 83′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Marchesín, Wendell, João Marcelo, Bruno Costa Treinador: Sérgio Conceição Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Vertonghen, Morato, Gilberto, Rafa (Pizzi, 66′), Weigl, João Mário (Taarabt, 66′), Everton (Diogo Gonçalves, 87′), Gonçalo Ramos (Seferovic, 66′), Yaremchuk (Lázaro, 52′) Suplentes não utilizados: Helton Leite, Ferro, Meïté, Paulo Bernardo Treinador: Nélson Veríssimo Golos: Fábio Vieira (34′), Pepê (37′), Yaremchuk (47′), Taremi (69′) Ação disciplinar: cartão amarelo a André Almeida (8′ e 49′), a Vertonghen (26′), a Fábio Cardoso (30′), a Pepê (51′), a Toni Martínez (90+1′), a Diogo Gonçalves (90+3′), a Gilberto (90+5′); cartão vermelho por acumulação a André Almeida (49′)

O treinador interino que já o havia sido quando Bruno Lage foi despedido voltava a estrear-se com um desafio relevante — era preciso mostrar uma reação depois da derrota da semana passada, era preciso não perder para não começar a deixar fugir o título de vez e era preciso deixar claro que a equipa não sentiu mais do que o necessário a mudança no comando técnico. Do outro lado, Sérgio Conceição voltava ao banco de suplentes com um objetivo claro — repetir a exibição contundente da semana passada, ganhar para não deixar o Sporting na liderança isolada da Liga e deixar claro que a equipa está a atravessar um dos melhores momentos da época.

Nesse contexto e sem Otamendi, que está castigado, Grimaldo, que testou positivo à Covid-19, e ainda Darwin, que está lesionado, Veríssimo optava pelo 4x4x2 que costuma adotar nas equipas que orienta e dispensava o sistema de três centrais, apostando na dupla Vertonghen e Morato e colocando André Almeida na esquerda e Gilberto na direita. No ataque, Rafa e Everton apareciam nas alas — com mais espaço do que o habitual — e Gonçalo Ramos e Yaremchuk formavam a parceria em zona mais adiantada, com Seferovic e Pizzi a começarem no banco. No FC Porto e face às ausências de Evanilson, que também estava castigado, e Luis Díaz, que também testou positivo à Covid-19, Conceição lançava Fábio Vieira e a surpresa Pepê, que era titular pela primeira vez no Campeonato.

⌚️5' FCP 0-0 SLB ????????Fábio Vieira e ????????Pepê estreiam-se em clássicos frente ao ????Benfica. O jovem português de 21 anos realiza o 17.º jogo pelos dragões e soma 5 assistências para golo. pic.twitter.com/1aJ1UvHxz8 — playmakerstats (@playmaker_PT) December 30, 2021

O jogo começou sem a discrepância da semana passada, com o Benfica a ter até mais bola no quarto de hora inicial, mas depressa se percebeu que os encarnados mantinham com Nélson Veríssimo uma das características que foi permanecendo com Jorge Jesus: a previsibilidade. Se Everton ia estando uns furos acima do habitual, anotando alguns pormenores de enorme qualidade e sendo o principal desequilibrador do conjunto, Rafa não tinha capacidade para dar a profundidade de outros tempos e tornava o corredor esquerdo muito curto. Com André Almeida nas costas, um lateral direito que não se aventura tanto desse lado como faz na ala de origem, o internacional português era pouco solicitado mas também não conseguia realizar movimentos de rotura quando o jogo tombava em Everton. Ou seja, o Benfica não fugia à matriz de atacar a partir das faixas mas não era consequente e mantinha-se fácil de defender, com Gonçalo Ramos e Yaremchuk a cumprirem um encontro algo ingrato.

Do outro lado, os primeiros minutos serviram para perceber que o FC Porto ia apostar essencialmente na verticalidade e na busca pelas costas da defesa adversária — que, era preciso não esquecer, jogava com apenas dois centrais pela primeira vez em muito tempo e parecia estar ainda a habituar-se ao espaço criado com a ausência do terceiro elemento. Os dragões tiveram mesmo as primeiras oportunidades, com um remate ao lado de Fábio Vieira (4′), uma saída de Vlachodimos aos pés de Taremi (17′) e um grande corte de André Almeida quando Pepê já se preparava para abrir o marcador (19′), e demonstravam uma intensidade muito superior à do Benfica, desde a cobrança das bolas paradas à vontade de contra-atacar em todas as ocasiões. Pepê, em evidência na esquerda, ia colmatando as saudades de Luis Díaz e apresentando a carta de apresentação para a segunda metade da temporada.

⌚️45' FCP 2-0 SLB ⚠️Há 60 anos que dois portistas não se estreavam em clássicos frente ao Benfica com golos:

1961 ????????Azumir e ????????Jaime, Liga

2021 ????????Fábio Vieira e ????????Pepê, Liga pic.twitter.com/bHvED3kn9h — playmakerstats (@playmaker_PT) December 30, 2021

A equipa de Sérgio Conceição colocou a bola na baliza pela primeira vez ainda antes da meia-hora, com Pepê a finalizar na cara de Vlachodimos na sequência de uma transição rápida, mas o lance foi anulado por fora de jogo do brasileiro na altura do passe de cabeça de Taremi (23′). Nesta fase, o FC Porto acabou por sofrer um duro revés, com João Mário a ter uma lesão muscular e a ser substituído por Wilson Manafá, mas o corredor direito continuou a ser o predileto dos dragões: André Almeida tinha muitas dificuldades para parar as subidas do lateral, as incursões de Vitinha e as movimentações de Otávio em espaços interiores e essa fragilidade ficou claramente ligada aos dois golos que acabaram por aparecer.

Logo depois de Yaremchuk desperdiçar a melhor oportunidade dos encarnados até então, aparecendo totalmente isolado para rematar para uma boa defesa de Diogo Costa (33′), Fábio Vieira surgiu na grande área a finalizar depois de uma combinação entre Taremi e Manafá que se seguiu a mais um lançamento cobrado de forma rápida (34′). Escassos instantes depois, novamente na direita, Manafá soltou Otávio e o internacional português cruzou para o coração da grande área, onde Pepê apareceu totalmente sozinho e longe de marcação para cabecear para aumentar a vantagem (37′). Há uma semana, os três golos do FC Porto apareceram pela esquerda, onde estava André Almeida; esta semana, os dois primeiros golos do FC Porto apareciam pela direita, onde estava André Almeida. E, ao intervalo no Dragão, o Benfica estava novamente a perder.

???????? INTERVALO | Porto 2 – 0 Benfica ???? A coisa até parecia + equilibrada do que há uns dias…

???? …Mas a partir dos 30’ voltou a distribuição de “chocolate natalício” portista, que rendeu 2 golos de rajada#LigaBwin #LigaPortugalBwin #FCPSLB pic.twitter.com/FBUu3Exel0 — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) December 30, 2021

