Começou da melhor forma, continuou da pior maneira: depois do regresso do Sporting aos seniores masculinos de basquetebol, quebrando um longo interregno iniciado em 1995, o Benfica venceu na Luz o primeiro dérbi oficial mas averbou depois seis derrotas consecutivas contra os leões entre as fases regulares de 2019/20 e 2020/21 e os três encontros das meias-finais da última Liga. Era isso que, com um novo técnico e um novo ciclo na modalidade, os encarnados queriam “acertar” no acerto de calendário frente aos verde e brancos e com essa possibilidade de colocar a equipa em boa posição na liderança.

Com 12 a 14 jogos disputados por todas as equipas na prova, o Benfica era a única equipa apenas com uma derrota e no Dragão Arena, menos uma do que o Sporting que perdera os dois encontros com o FC Porto e menos duas do que os dragões que, ganhando todos os clássicos, tiveram duas derrotas por falta de comparência mais a escorregadela na Madeira com o CAB. Por isso, o dérbi valia liderança isolada.

No final, num encontro marcado por percentagens muito baixas de lançamento, demasiadas perdas de bola e ataques várias vezes bem trabalhados mas mal concretizados, o Sporting teve uma segunda parte bem melhor do que a primeira onde até saiu a perder e conseguiu voltar a vencer o rival por 74-63, assumindo a liderança isolada da Liga com 26 pontos, mais dois do que o Benfica (com menos um jogo).

O dérbi começou animado, com uma eficácia de lançamento alta e muito tiro exterior à mistura até ao 8-5 para os leões, mas os visitados não demoraram a passar para a frente e logo com um parcial de 13-0 que colocou o resultado nos dez pontos de diferença (18-8) depois de um longo período sem cestos da equipa de Luís Magalhães com uma percentagem de apenas 25%. O segundo quarto começou já com 24-14 para os encarnados, chegou pela primeira vez a um avanço de 13 pontos com mais um triplo de Miguel Gameiro (36-23) mas, mesmo com muitos mais turnovers e tiros falhados, o Sporting aproveitou uma quebra do rival nos últimos minutos para reduzir a desvantagem e chegar ao intervalo a perder por 39-35.

Essa recuperação leonina na parte final do primeiro tempo teria prolongamento após o descanso, com o Sporting a conseguir logo no arranque passar para a frente com triplo de Travante Williams e mais dois lançamentos livres de Diogo Ventura e a estar a partir daí quase sempre no comando do resultado até uma vantagem máxima de sete pontos na parte final do terceiro período, que acabou com 58-54. O triplo de Betinho a fechar parecia ter revigorado a equipa de Norberto Alves mas as características do encontro mantiveram-se com muitos erros, percentagens baixas de lançamento e um Sporting que foi mais frio nos momentos decisivos para arrancar uma vitória no dérbi que valeu sobretudo pelo resultado.